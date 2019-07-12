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القدس- الوكالات: تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عدم تفكيك أيّ مستوطنة يهودية في الضفّة الغربية المحتلّة، وذلك في رسالة لطمأنة المستوطنين قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في سبتمبر. وقال نتانياهو أمام حشد من المستوطنين في مستوطنة ريفافا في الضفة الغربية المحتلة «لن نسمح بتفكيك أي مستوطنة بموجب أي خطة سلام». وأضاف «أنا لا أميّز بين الكتل الاستيطانية والمواقع الاستيطانية المعزولة».

في غضون ذلك أكد جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن أمن إسرائيل يشكل أولوية في خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ «صفقة القرن». وقال كوشنر مهندس مشروع السلام الأميركي، أثناء استقباله في البيت الأبيض عشرات الزعماء الدينيين والنشطاء المرتبطين بمنظمة «المسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل»: إن «الخطة تأخذ في عين الاعتبار احتياجات إسرائيل الأمنية، وأن أمن إسرائيل أولوية كبرى بالنسبة للإدارة الأميركية».