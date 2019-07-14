وطن النهار

أشاد وزير الادارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح أخيراً بموقف الكويت ومساندتها للحكومة اليمنية والشعب اليمني في مختلف المجالات. وذكر فتح الذي يرأس ايضا اللجنة اليمنية العليا للاغاثة في تصريح لـ «كونا» على هامش الاجتماع الـ31 لمكتب تنسيق المساعدات الاغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي للشعب اليمني «ان الجهود الكويتية تأتي في اطار عمق العلاقات الاخوية التي تربط اليمن بأشقائه الكويتيين منذ القدم». وثمن فتح المشاريع الاغاثية والانسانية التي تقدمها الهيئات الكويتية الاغاثية في اليمن، مؤكدا ان الجهود الكويتية ساهمت كثيرا في تحسين الوضع الانساني باليمن. بدوره قال نائب وزير الادارة المحلية اليمني عبدالسلام باعبود في تصريح مماثل لـ«كونا» ان اجمالي المستفيدين من مشاريع الهلال الاحمر الكويتي المتنوعة المقدمة للشعب اليمني خلال النصف الاول من العام الحالي اكثر من 300 الف مستفيد.

واوضح باعبود ان الجمعية الكويتية للاغاثة نفذت مشاريع وبرامج اغاثية وانسانية في اليمن خلال النصف الاول من العام الحالي بقيمة اجمالية بلغت اكثر من 3?277 ملايين دولار في مشاريع شملت قطاعات الغذاء والتعليم والمياه ومشاريع اخرى.