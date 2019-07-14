وطن النهار

أعربت رئيس برنامج «بريق» الشيخة انتصار سالم العلي عن سعادتها لمشاركتها في القمة الثالثة لـ «نساء افريقيا» التي عقدت نهاية الشهر الماضي في مدينة مراكش المغربية برعاية ملكية والتي استمرت على مدى يومين.

وقالت السالم في تصريح صحافي: انها المرة الاولى التي يشارك فيها وفد من منطقة الخليج العربي في هذه القمة حيث مثلت فرصة للوفد الكويتي للاطلاع على مبادرات المرأة الافريقية وكذلك ابراز ما تقوم به المراة الكويتية في العديد من المجالات.

واضافت العلي : الكويت تهتم بالقارة الافريقية باستضافتها للقمة العربية-الافريقية الثالثة والمبادرات التي اطلقها سمو الامير من قروض ميسرة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ مليار دولار إضافة إلى الاستثمار في افريقيا بمليار دولار، فضلاً عن مشاركتها الدائمة في مثل هذه المحافل وعضويتها كمراقب في الاتحاد الافريقي.

وذكرت العلي انها ترأست الوفد الكويتي المشارك في هذه القمة والذي ضم ثلاث شخصيات نسائية اخرى هن نور القطامي وبلسم الايوب وأنوار ابراهيم، اللاتي تعملن في تخصصات مختلفة منها الهندسة المدنية والمقاولات وفي المجال الرياضي والإنساني.

وأشارت السالم إلى أن التجارب النسائية الكويتية لاقت العديد من الإشادات من المشاركين في القمة، لافتة إلى اهتمام المشاركين بأهداف برنامج «بريق» المطبق في المدارس الحكومية والمدرج ضمن خطة الكويت التنموية (كويت جديدة) حيث تركزت مشاركتها في القمة حول هذا البرنامج، وقالت: لمست اهتماما كبيرا من قبل المشاركين في القمة لما تقوم به المرأة الكويتية في جميع المجالات كما لمست إعجابا كبيرا ببرنامج «بريق» الذي يهدف الى تطوير القدرات وتعزيز التفكير الإيجابي والصحة والرفاه النفسي المتكامل لطلاب وطالبات المدارس والجامعات في البلاد.

وذكرت السالم: هناك رغبة من المشاركين من دول عربية كالمغرب والجزائر وتونس ودول افريقية اخرى لامكانية تطبيق هذا البرنامج في مدارسهم بمختلف مراحلها، مشيرة الى ان هذا البرنامج يعرض لاول مرة في افريقيا وفي محفل كبير كهذه القمة.

وحول مشاركتها في القمة قالت: تشرفت بالمشاركة في هذه القمة المهمة والتي تعقد لثالث مرة بمدينة مراكش وبرعاية ملكية حول موضوع «كيف تشارك المرأة الافريقية في العالم وتخلق نموذجا جديدا»، بحضور أكثر من 550 شخصا ينتمون لنحو 80 دولة، ضمنهم قادة اقتصاديون وحكوميون ومثقفون، ووفود نسائية رسمية من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا، مضيفة ان المشاركين ناقشوا خلال هذا المؤتمر، مواضيع تتعلق بالإدماج المالي، والنساء في العلوم، وتأثيرات التغيرات المناخية وتطوير ريادة المرأة، والاستثمار في الجيل الجديد من المبدعين الرقميين الشباب، وولوج النساء إلى الأسواق المالية والفلاحية، وقضايا محاربة الفساد والنوع الاجتماعي، كما تم تخصيص ثلاث جلسات لكيفية مراجعة افريقيا لعلاقاتها التجارية مع أميركا وآسيا وأوروبا.

وذكرت السالم انها لمست من هذه القمة إصرار النساء الافريقيات على تغيير تاريخ افريقيا من خلال مساهماتهن في جميع أنحاء القارة وآسيا والشرق الأوسط وأميركا، وان الرسالة كان هدفها ان المرأة تعمل من أجل المصلحة الكبرى للجميع، واشارت إلى عقد ورشة عمل لـ 53 سيدة شابة من رواد الأعمال في افريقيا على هامش القمة، مشيرة إلى أن هؤلاء النسوة شاركن في سلسلة من ورشات العمل التكوينية لمدة يومين من أجل توجيههن حول أساسيات تدبير شؤون المقاولة الناشئة في اللحظات الصعبة، وتم اختيارهن من بين 1800 مرشحة، ما يبرز قوة روح المقاولة لدى النساء في افريقيا.

وتم تكريم سبع نساء نظرا لمشاريعهن المتميزة، وهن ببلي زوسي (جمهورية الكونغو) في مجال الفلاحة، وغلاديس نيللي كيماني (كينيا) في المجال الرقمي، وفادزايي شيوانديري (جنوب افريقيا) في مجال التعليم، وإهياغي إيغيوماوي (نيجيريا) في مجال تقنية «فينتيش»، وكوريني موريس واتارا (كوت ديفوار) في الصحة، ومريم شريف (مصر) في البيئة، وغراسي كامارا (سيراليون) في مجال الابتكار الاجتماعي.

واكدت السالم ان المواضيع التي نوقشت كانت غنية جدا حيث تناولت العديد من الجلسات مواضيع لم يتم طرحها مثل علاقة افريقيا مع باقي القارات، وكيف يمكن للنساء الافريقيات التأثير في العالم والمساهمة على نحو جيد في ازدهار وتنمية وتطوير قارتهن، كما تطرق المشاركون في هذه القمة لمواضيع أخرى من بينها دور النساء في مكافحة التغيرات المناخية وإعداد الجيل القادم من الفتيات المبتكرات، ومحاربة الرشوة.

يشار إلى أن مبادرة « نساء في افريقيا » التي تأسست من طرف أود دو ثوان سنة 2016، تعد أرضية دولية للتنمية الاقتصادية ومرافقة النساء الافريقيات الرائدات واللواتي يتمتعن بقدرات عالية في مجالات مختلفة، كما يتوخى منها إبراز مؤهلات هؤلاء النسوة وتمكينهن من إقامة روابط على المستويين القاري والدولي.

