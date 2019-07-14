وطن النهار

بحث رئيس جمعية المهندسين المهندس فيصل العتل مع رئيس الكلية الاسترالية في الكويت د. عصام الزعبلاوي ونائب الشريك المفوض في مجموعة عبد الله عبد المحسن الشرهان المهندس صقر عبد الله الشرهان، القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة المتعلقة بالشأن الهندسي الأكاديمي.

وقال العتل في بيان صحافي: سعدنا بلقاء رئيس الكلية الاسترالية في الكويت المهندس صقر الشرهان، وبحثنا معهما المواضيع ذات العلاقة بالمشاريع المشتركة التي تهدف الى تحقيق المزيد من متطلبات سوق العمل ورفع مستوى جودة التعليم الهندسي، لافتا الى مشاريع مشتركة يقوم بها الجانبان في هذا المجال وخاصة ربط دارسي الهندسة بسوق العمل.

وكشف رئيس «المهندسين» عن رغبة الجانبين للقيام أيضا بمشاريع مستقبلية مشتركة تهم مهندسي المستقبل وطلبة المرحلة الثانوية الراغبين بدراسة الهندسة، مضيفا أننا قمنا معا بتقييم مسيرة التعاون القائم مع التركيز على تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للمهندسين ويسهم بالارتقاء بجودة التعليم الهندسي بالكويت والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكلية بالمجال الهندسي لأعضاء الجمعية.

حضر اللقاء عضو مجلس الادارة الدكتورة شروق الجاسر ونائب المدير العام المهندس وليد المطوع، وقام العتل بتكريم المسؤولين في الكلية، وتم تقديم نسخ من مشاركات الشرهان خلال فترة تطوعه للعمل بالجمعية في فترات سابقة، ويعتبر اللقاء واحدا من لقاءين سنويين يعقدان بين الكلية والجمعية.

