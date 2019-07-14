وطن النهار

قال رئيس لجنة التراث البحري في النادي البحري علي القبندي ان اللجنة ستقيم مساء اليوم الإثنين الساعة 5 فعالية « الهباب والشونة » التي يتم من خلالها تنظيف السفن وتهيئتها لرحلة الغوص, وبإشراف مشرف عام الرحلة النوخذة حامد السيار، وأن هذه العملية تعتبر من المراحل المهمة لإعداد وتهيئة سفن الغوص وتتلخص بقيام الشباب، بتنظيف السفن من الأسفل ودهنها بالزيت , وهذه المرحلة تسمى بـ «الهباب»، ثم طلي أسفلها «بالنورة» وهي المادة التي تمنع تسرب الماء الى داخل السفينة وتسمى هذه المرحلة

بـ «الشونة».

وأضاف أن عملية «الهباب والشونة» التي كانت متبعة في الماضي، ستقام في نقعة النادي بالسالمية، وسيشارك شباب الغوص بتقديم فنون بحرية باشراف مستشار اللجنة للفنون البحرية والباحث الشعبي ثامر السيار، وستشتمل على فن «السنجني» وهو الفن الذي كان متبعا في الماضي، وهو عبارة عن غناء بحري يؤدى عقب الانتهاء من طـلاء السفينة بـ الشونة.

