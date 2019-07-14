وطن النهار

ثمنت فرح شعبان الناطق الرسمي لمشروع «أمنية» البيئي في تصريح صحافي الرعاية الكريمة من قبل الشركة المتحدة لادارة المرافق، وذلك بوضع خمسة حاويات بيئية لتجميع البلاستيك بمناطق مختلفة في الكويت، بمبادرة من نائب رئيس مجلس الادارة احمد الكندري، وحرصه على المساهمة في تغيير سلوك الفرد لفرز النفايات من المصدر بهدف إعادة تدويره ودعم المشاريع الكويتية التي تتمتع بالاستدامة، وتسهم في تحقيق رؤية كويت جديدة.

وأضافت ان الحاوية الأولى تم وضعها بالتعاون مع إدارة جمعية الشعب التعاونية بحضور فاضل المتروك الذي رحب بالفكرة واتاح لنا وضعها بموقع حيوي جداً بالمنطقة، لخدمة سكانها ومدارسها للمساهمة في نشر الوعي البيئي والشراكة المجتمعية.

