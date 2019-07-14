وطن النهار

كثيرة هي الأصوات التي تطالب بمواكبة دول العالم وتطبيق أفضل الافكار في اعادة تدوير النفايات بصفتها مشروعا حيويا مهما لكنه يفتقد للاهتمام والتنظيم الحكومي وغياب الرؤية الجادة لمتابعة هذه المناجم الثروة المنسية التي لم تستغل بالشكل الجيد لقطاع النفايات، من حيث تخصيص مواقع خاصة بها، اوتسهيل الاجراءات أمام الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا المجال في اعادة تدوير النفايات او استقطاب شركات عالمية لها خبراتها في هذا المجال، حيث ان معظم الدول تولي اهتماما أكبر لهذا القطاع لما له من أثر ايجابي ملموس.

وتعتبر دولة الكويت دولة حضارية ومتقدمة لكن يعيبها أنها متأخرة في آلية تطبيق بعض الافكار ومن أهمها اهمال جانب مهم وهو اعادة تدوير النفايات بجميع مسمياتها وأنواعها، ومن اهم ماطرح من أفكار واقتراحات طالب بها عدد من أعضاء البلدي اقتراح اعادة تدوير النفايات ووضع سلات متعددة للمهملات في المجمعات التجارية والاسواق خاصة انها تجربة عالمية نجحت في دول أوربا وأميركا وبعض الدول المجاورة، وذلك كي يكون نقلها وتجميعها سهلا على شركات النظافة المتعاقد معها من قبل بلدية الكويت، علما أن هناك عدداً من الدول المتقدمة عممت فكرة تدوير نفايات الاسواق والمجمعات في جميع مرافقها ونجحت نجاحا باهرا، ساعد ذلك على تجاوز العديد من المعضلات في طريقة نقلها الى مرادم النفايات، علما بأن اعادة تدوير النفايات هي عملية معالجة للمواد المستهلكة، بحيث تعاد الى الشكل الخام لتصنع مرة أخرى فيعاد استخدامها في أكثر من طريقة والاستفادة منها من جديد، ويمكن لهذه العملية أن تكون مشروعاً استثمارياً ناجحاً في أي مكان بالعالم، وحتى الشباب الكويتي يمكنه ذلك.

واتخذت جهات عدة حكومية واهلية خطوات جادة لتوعية المجتمع بمفهوم اعادة التدوير وأهميته خصوصا أن هذه العملية تتطلب مشاركة جادة من أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة على حد سواء، لكن الى الأن لم تتضح الصورة على الرغم من الجهود التي يبذلها أعضاء البلدي في تطبيق هذه الالية ووضع حاويات اعادة التدوير في المجمعات التجارية ومحطات الوقود والأسواق المحلية وداخل مباني الوزارات والمدارس والمباني السكنية.

وكان لرئيس لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي المهندسة مها البغلي رأي مهم في هذا الجانب، خاصة أنها عقدت عدة ورش في البلدي بحضور الجهاز التنفيذي في البلدية والهيئة العامة للبيئة وبعض مؤسسات الدولة حيث قالت أن ملف ادارة النفايات في الدولة يعتبر متأخر عن نظيراتها من الدول، لافتة الى أن النفايات تعتبر ثروة في الدول الاخرى حيث يتم الاستثمار فيها واعادة تدويرها من الصناعة، مؤكدة أننا نتعامل مع النفايات في الكويت على أنها «عبء» والتخلص منها ودفنها، مؤكدة أن المرادم في دولة الكويت تعاني من النفايات لاسيما ان معدل نفايات الفرد في الكويت يفوق المعدلات العالمية بل اضعافها حسب الدراسات الموجودة.

واوضحت البغلي ان بعض المرادم القديمة حسب الدراسات المستشار الاجنبي الذي تم تكليفه من قبل الجهاز التنفيذي في البلدية، كما ان بعض المرادم تطلق انبعاثات غازات تلوث الهواء بالاضافة الى انها بعض الغازات وصلت للمياه الجوفية كما ان اعادة تدوير هذه المرادم تكلف الدولة ملايين الدنانير.

واشارت الى انها ستطلع على بعض تجارب الدول ومدى استخدامها للتقنيات المستخدمة في اعادة التدوير والفرز، والى اخر ماتوصلت اليه مراحل اعادة التدوير في النفايات ومن ثم ستقوم بعمل ورشة بعد نهاية عطلة اعضاء البلدي ومناقشة تطبيقها في دولة الكويت، مطالبة باعادة صناعة التدوير والنفايات في الكويت خاصة ان عملية فرز النفايات والاهتمام بها تعتبر تجربة متاخرة عن باقي الدول، موضحة انها ممارسة خطأ والوضع يحتاج لترتيب جديد.

وكشفت البغلي عن انها ستغادر في جولة رسمية الى مدينتي دبي والشارقة من أجل الاطلاع على تجارب الدول المجاورة فيما يخص اعادة تدوير النفايات ووضع سلال مهملات في المجمعات والاسواق وكذلك اعادة تدوير النفايات الاخرى واخر الاساليب الحديثة التي تم استقطابها والعمل بها في مدينة دبي وادارتها بشكل عام، مؤكدة في تصريح خاص لـ « لنهار» انها ستعقد اجتماعات مع بعض المصانع من اجل الاطلاع على التجارب المختلفة خاصة تدوير الورق والبلاستيك والحديد والخشب واعادة تدوير المواد الانشائية والالكترونية، لافتة الى أن بعض هذه المصانع في دبي يديرها شباب كويتيون في دبي.

