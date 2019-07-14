وطن النهار

شدد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، على «ضرورة ايجاد حلولٍ عاجلة وآنية لمشكلة الاختناقات المرورية حول مبنيي مستشفى الأميري الجديد والقديم والتي تعرقل حركة السير في مداخل المستشفى ومخارجها»، مؤكداً أن «الانسيابية في الحركة المرورية في مداخل ومخارج الطوارئ الطبية وسيارات الاسعاف في المستشفى أمر مُلِح حفاظاً على أرواح المرضى وتيسيراً على حركة المراجعين».

جاء ذلك في تصريحٍ صحافي للخالد، على هامش ترؤوسه لاجتماعٍ عاجلٍ ضم كلاً من مدير المستشفى الأميري، ومكتب الشؤون الهندسية في منطقة العاصمة الصحية، الى جانب ادارتي مرور العاصمة، وهندسة المرور في الادارة العامة للمرور، بالاضافة الى المكتب الفني في محافظة العاصمة.

وأكد الخالد أن «المستشفى باعتباره أحد المرافق الحيوية في المحافظة يحظى باهتمام وعناية مسؤوليها»، منوهاً بأن «الحلول والتوصيات التي اعتمدها الاجتماع كحلولٍ لهذه المشكلة ستحظى بالمتابعة الدقيقة على أرض الواقع من قِبَل مسؤولي المحافظة مع الجهات المعنية لحل المشكلة بشكلٍ جذري وضمان سير الحركة المرورية في مداخل المستشفى ومخارجها وحولها على أفضل وجه».

