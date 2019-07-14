وطن النهار

واصلت البلدية جولاتها الميدانية التي تنفذها الفرق الرقابية التابعة لادارات التدقيق والمتابعة الهندسية تحت اشراف لجنة متابعة الحد من ظاهرة العزاب برئاسة نائب المدير العام لقطاع شؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. عمار العمار ضمن اطار حملة «اطمئن» والتى انطلقت في أول شهر يوليو الحالي، موضحة أن جولات الفرق تسير وفق الخطة الموضوعة طبقا لجدول زمني بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية كوزارة الكهرباء والعدل والداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وأكدت ادارة العلاقات العامة أن البلدية أجادت التعامل مع بلاغات المواطنين والمقيمين بشأن وجود سكن عزاب داخل المناطق السكنية والنموذجية والتعامل معها أولا فاولاً سواء عن طريق الخط الساخن 139 أو حسابات البلدية الرسمية (تويتر- انستغرام) على مواقع التواصل الاجتماعي. وبينت أن حصيلة الحملة على مدى اسبوعين منذ انطلاقها في جميع المحافظات أسفرت عن اخلاء 59 منزلاً من العزاب بعد استجابة اصحابها للانذارات وذلك بعد توجيه 428 انذاراً «ملصق اخلاء» للعقارات المخالفة التى تم رصدها والبالغة 443 عقاراً، لافتة الى أنه قد تم تحرير 102 محضر سكن عزاب بالاضافة الى مخاطبة وزارة العدل ممثلة في ادارة التسجيل العقاري لسحب وثيقة 83 عقار للتأكد من أصحابها لاستكمال الاجراءات القانونية. وأشارت العلاقات العامة أنه قد تم التعامل مع 117 بلاغاً وارداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لبلدية الكويت والخط الساخن 139، مشيرة الى أنه قد تم قطع التيار عن 63 عقار لسكن عزاب. وأضافت أن جهود الحملة متواصلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كوزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الكهرباء والماء وشرطة البيئة كل جهة في مجال اختصاصها للحد من ظاهرة سكن العزاب واثارها السلبية اجتماعيا وامنيا وخدماتيا. وجاءت حصيلة الاسبوعين من الحملة موزعة على النحو التالي: محافظة العاصمة وجه فريقها الرقابي 28 انذاراً (ملصق اخلاء) بعد ورود 39 بلاغاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للبلدية والخط الساخن للبلدية فيما تم اخلاء 11 عقاراً استجابة من أصحابها بعد الكشف على 26 عقاراً كما حرر 7 محاضر سكن عزاب فيما تم قطع التيار عن 6 منازل الى جانب مخاطبة وزارة الداخلية للبحث والتحري عن 18 عقاراً فضلا عن تجهيز محضرين لاستكمال الاجراءات القانونية بالاضافة الى مخاطبة وزارة الكهرباء والماء بـــ 6 كتب لقطع التيار الكهربائي، فضلا عن مخاطبة وزارة العدل لطلب وثيقتين لاستكمال الاجراءات.

