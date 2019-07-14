مرصد النهار

بشر رئيس مجلس ادارة مبرة خير الكويت ناصر العيار بعمل انساني سيرى النور قريباً من شأنه أن يعظم من قيم التكافل ويورث للأجيال المقبلة، بعيداً عن حسابات المال والعملات والبورصة وما شابه وتكون الاستفادة منه متاحة للمواطنين والمقيمين على السواء.

وقال في حوار خاص مع النهار بأن مبرة خير الكويت ستطلق هذا العمل الانساني قريبا بعد أن تقدمت به لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولاقى القبول وجار انهاء الاجراءات اللازمة لجعله واقعا تحت مسمى (بنك الخدمات الانساني ). وأضاف العيار: نأمل أن تنجح هذه التجربة الموغلة في الانسانية كي نستطيع تقديمها باسم الكويت الى جامعة الدول العربية على غرار ما فعلنا مع مسابقة ( الى أخي اليتيم) والتي نظمتها المبرة لمدة عقد من الزمان بشكل سنوي في فروع ( الرسم والقصة والشعر) بالتعاون مع وزارة التربية ثم بعد ترسخ الفكرة وتجذرها، تم تصديرها للجامعة العربية التي وافقت عليها واقرتها على أن تكون النسخة الأولى منها في العام المقبل ان شاء الله 2020.

وقال العيار بأن الأيتام يأتون على رأس اهتمامات مبرة خير الكويت وفي هذا الاطار قامت المبرة بترميم واعادة تأهيل بيوت الأيتام التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون وذلك بتبرع سخي من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ثم استكمل رجل الأعمال قتيبة الغانم وآخرون انجاز المرحلة الثانية من هذا العمل الانساني. واشار الى أن وجود اتفاقيات تعاون بين المبرة ومؤسسات خيرية وانسانية في بعض البلدان تستهدف فقط تبادل الأفكار والتجارب والمعلومات، مناشدا العاملين في ميدان العمل الخيري والانساني الكويتي ضرورة تحري الدقة أكثر في عملهم، خصوصا في ظل سخونة الأوضاع في المنطقة وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

متى عدتم الى مباشرة عملكم في المبرة؟

ماذا تقصد بالضبط فنحن منذ أن تم اشهار مبرتنا بموجب قرار وزاري في العام 2007 ونحن مستمرون في عملنا بلا انقطاع.

التزام

ألم تتعرضوا للايقاف أو لالغاء الاشهار من قبل وزارة الشؤون منذ عام تقريبا أو أكثر؟

على الاطلاق لم يحدث هذا فنحن ملتزمون جدا بكل الضوابط المقرة من قبل وزارة الشؤون.. وقد أتفهم سؤالك فهناك مبرة اسمها كان قريبا من اسم مبرتنا شملها قرار ما من وزارة الشؤون وربما على هذه الخلفية كان سؤالك.

ما اسم تلك المبرة؟

لا تعليق.

في أي مجالات العمل الخيري متخصصة مبرتكم؟

الأيتام وخصوصا مجهولي الوالدين يأتون على رأس الفئات المستهدفة ثم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة.. وهناك أهداف أخرى استراتيجية للمبرة.

الفرق بين المبرات والجمعيات

مثل؟

مثل خدمة المجتمع وارساء مبادئ العمل التطوعي والخيري والانساني وبناء جسور التعاون بين الجهود الأهلية والجهود الحكومية في مجالات خدمة المجتمع ودراسة الظواهر السلبية في المجتمع واقتراح الحلول الكفيلة بمواجهتها.

وما الفرق بين عمل المبرات الخيرية والجمعيات الخيرية؟

وزارة الشؤون في اطار تنظيمها للعمل الخيري جعلت عمل المبرات داخل الكويت فقط أما الجمعيات والمؤسسات الخيرية والانسانية فعملها في الداخل وفي الخارج أيضا ولكل ضوابطه التي من شأنها أن تحفظ للعمل الخيري والانساني في الكويت سمعته وتصون أهدافه وتحقق مراده بعيدا عن أية شبهات.

بروتوكولات

لكني أرى على الحائط هنا اتفاقية تعاون بينكم وبين احدى المؤسسات الخيرية في مصر؟

نعم هذه اتفاقية بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان في جمهورية مصر العربية ولنا اتفاقية أخرى مع جمعية مصر المحروسة بلدي واتفاقيات مع جمعيات أخرى في بلدان أخرى لكنها كلها محصورة في تبادل الآراء والأفكار والتجارب وأيضا تبادل المعلومات ولا تتضمن هذه الاتفاقيات أي عمل ميداني مشترك، ففي مصر مثلا تجارب جيدة وناجحة مطبقة عندهم نستفيد منها وقد نطور عليها أو نأخذ منها ما يناسب مجتمعنا وهم أيضا في تلك الجمعيات قد يأخذون من تجاربنا.

وهل أخذ الآخرون منكم أي تجارب ناجحة ونفذوها عندهم؟

نعم حدث... فجمعية مصر المحروسة بلدي التي نتعاون معها في اطار بروتوكول تعاون نقلت عن مبرتنا عمل ننظمه في أبريل من كل عام سنويا منذ أكثر من عقد من الزمان وهي مسابقة الى أخي اليتيم والتي ننظمها بالتعاون مع وزارة التربية وتحت رعاية وزيرها وبحضوره شخصيا في الغالب وذلك في اطار الاحتفالات بيوم اليتيم العربي وقد نقلوا النموذج الى مصر بنفس المسمى ونظموا المسابقة وقالوا بأن الفكرة والتجربة كويتية وأنهم يستنسخوها لنبل أهدافها.

إلى أخي اليتيم

سلط لنا الضوء على هذه المسابقة؟

مسابقة إلى أخي اليتيم كانت عبارة عن ثلاثة أفرع الأول في الرسم لطلاب المرحلة الابتدائية والآخر في القصة لطلاب المرحلة المتوسطة وأما الفرع الثالث من المسابقة فكان في الشعر ولطلاب المرحلة الثانوية بحيث يتم الاعلان عنها من خلال وزارة التربية وتقوم رابطة الأدباء وجمعية الفنون التشكيلية في الكويت بالتحكيم واختيار فائزين ثلاثة في كل فرع من فروع المسابقة بحيث يعلن عن الأسماء التسعة في احتفالية كبيرة بأحد الفنادق الكبرى بحضور وزير التربية وأركان الوزارة ومن ثم تكريمهم بدروع وشهادات تذكارية وبجوائز مالية وعينية.

ألاحظ أنك تتحدث عن المسابقة بقول كانت... هل يعني هذا أنكم توقفتم عن تنظيمها؟

نعم.

ولماذا؟

لأننا وبعد نجاح التجربة وتجذرها وترسخها بعد تنظيم عشر نسخ منها على النحو الذي أسلفت رأينا أن نصدر هذا النموذج الى جامعة الدول العربية لمَا تكون المسابقة عربية باعتبار أن الجامعة هي بيت العرب في المقام الأول وأيضا لكون احتفالات يوم اليتيم العربي تتم سنويا في شهر أبريل من خلال عباءة الجامعة وما حدث أننا تقدمنا برغبتنا هذه الى وزارة الشؤون التي تبنت الفكرة وتم طرحها في اجتماع وزراء الشؤون في الدول العربية ولاقت الفكرة القبول والاشادة في آن وتقرر أن يتم تنظيم النسخة الأولي منها في الكويت العام المقبل 2020 وهكذا باتت المسابقة عربية فتوقفنا نحن عن اقامتها محليا وهذا نجاح لنا وللكويت وبالطبع نحن فخورون وسعداء بذلك وان شاء الله نستمر على هذا النهج.

بنك الخدمة الإنسانية

هل ستنظمون مسابقة جديدة؟

نعم... لدينا فكرة جيدة وجديدة ان شاء الله سيتم الشروع في تنفيذها فور انتهاء الاجراءات اللازمة والحمد لله حصلنا على الموافقة عليها من سعد الخراز وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أن تقدمنا بها اليه وشرحنا له أهدافها الانسانية النبيلة.

هل ستكون الفكرة الجديدة خاصة بالأيتام؟

هي عبارة عن خدمة انسانية يستفيد منها كل من يحتاج اليها من الجنسين سواء المواطنين أو من المقيمين.

هل من مزيد من التفصيل؟

الفكرة التي تقدمنا بها مسماها بنك الخدمات الانساني بحيث يكون المودعون في هذا البنك كل مواطن ومقيم من القادرين على تقديم خدمات انسانية سواء أعمال منزلية أو تسوق أو مجالسة أو قضاء مصالح أو تمريض وما شابه من الخدمات الانسانية التي يحتاجها كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرضى وغيرهم، وذلك لكي يستفيد المودع من رصيده في هذا البنك عندما يحتاج الى المساعدة أو تحتم عليه الظروف الاستفادة من هذه الخدمة ...والفكرة كما يتبين من عنوانها انها هي تجارة مع الله عز وجل وتجسيد لتعاليم ديننا الحنيف، كما أنها تعظم من قيم التكافل التي جبل عليها مجتمعنا وتؤسس لعمل نبيل انساني نورثه للأجيال المقبلة بعيدا عن حسابات المال والأعمال والعملات والبورصة.

ريادة

فكرة رائدة بلا شك في مجتمعاتنا... ما الذي يعطل رؤيتها للنور اذن؟

هي في طريقها لرؤية النور قريبا ان شاء الله وكما قلت لك هناك قناعة تامة بها من قبل المسؤولين في وزارة الشؤون وعلى رأسهم الوزير والوكيل ونأمل أن ننطلق بها في الكويت ونرسخها كنموذج محلي ثم نقدمها لجامعة الدول العربية.

من أولئك الذين سيقومون على عمل إنساني كهذا؟

الكويت عموما ومبرة خير الكويت خصوصا بها الكثيرون من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالكفاءات موجودة ولله الحمد والخبرات موجودة ونحن نعيش في بلد الانسانية وفي ظل قائد الانسانية ولابد وأن نقدم الأعمال التي تتناغم مع هذا وذاك.

ما أهم ما قدمتموه للأيتام في الكويت؟

قدمنا الكثير بفضل الله ثم رجال الخير والانسانية في الكويت ولعل أبرز ما يمكن ذكره في هذا المجال ترميم واعادة تأهيل دار الأيتام التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك على مرحلتين، تكفل بتكاليف المرحلة الأولى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حيث قدم تبرعا ماليا سخيا واشترط ان تقوم مبرتنا بالتنفيذ وبالفعل أنجزنا المهمة بنجاح كما تكفل بالمرحلة الثانية رجل الأعمال الكويتي قتيبة يوسف الغانم وآخرون والحمد لله باتت الدار الآن على نمط رائع والزائر لها لابد وأن يفخر بالكويت وبما تقدمه من رعاية لهذه الفئة الغالية علينا من أبنائنا الأيتام.

أخيراً

هل من رسالة للقائمين على العمل الخيري والإنساني في الكويت؟

أقول لهم جميعا: جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه للعمل الخيري والانساني في الداخل والخارج ولا أبالغ حين أقول بأن هذا العمل كان أحد مقومات وأسباب تحرير الديرة عندما احتلها المقبور صدام حسين وزبانيته وعاث فيها فسادا وافسادا وانني لأثق تمام الثقة في غيرتكم على وطنكم وحبكم له وكل ما أرجوه منكم أن نكون في هذه المرحلة الحرجة أكثر حذرا وأكثر تحريا للمساعدات التي نقدمها للآخرين ذلك لأن المنطقة فوق صفيح ساخن وحبلى بالأحداث وتنذر بحرب قد تقع في أي لحظة ولن نكون في الكويت بمنأى عنها ان هي وقعت لا قدر الله وعلينا جميعا أن نحافظ على نظافة ثوب العمل الخيري والانساني في الكويت والذي هو تاج على رؤوس الكويتيين كما قال صاحب السمو الأمير.

