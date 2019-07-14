وطن النهار

استطاع رجال الامن بوزارة الداخلية ضبط خلية ارهابية من الجنسية المصرية ينتمون لتنظيم الاخوان المسلمين صادرة بحقهم احكام قضائية من قبل القضاء المصري تصل الى السجن 15 عاما بقضايا ارهابية.

رجال وزارة الداخلية وبعد بحث استمر عدة ايام بعد ورود معلومات تفيد بأن 8 وافدين من الجنسية المصرية يشكلون خلية ارهابية ينتمون لتنظيم الاخوان المسلمين قد دخلوا البلاد بعد هروبهم من جمهورية مصر العربية متخذين الكويت مقرا لهم، وبعد رصد وتحديد مواقع افراد الخلية، باشر رجال الامن مداهمة المواقع والقاء القبض عليهم.

وبعد اجراء التحقيقات الاولية معهم اقروا بقيامهم بعمليات ارهابية واخلال بالامن في اماكن مختلفة داخل الاراضي المصرية، وانهم استطاعوا الهرب من مصر والتوجه الى الكويت لتكون مقراً لهم ولتجمعاتهم وادارة الاعمال الارهابية في مصر.

ومن جانبه، اكد مصدر امني ان رجال الامن مازالوا يجرون التحقيقات مع افراد الخلية الارهابية لمعرفة كيفية حصولهم على فيزا الدخول وهل لهم في الكويت اعوان او اشخاص قاموا بمساعدتهم او يتعاونون معهم.

واوضح المصدر ان رجال الامن استطاعوا وعلى مدى يومين جمع معلومات وبيانات خطيرة من افراد الخلية الارهابية واسماء زعمائهم في عدة دول خليجية وفي مصر واسماء اشخاص يتعاونون معهم ولهم ارتباط معهم في الكويت ودول الخليج ومصر. وطالب المصدر من يتعاون او يرتبط مع افراد الخلية او يعلم عنهم بان يتقدموا الى السلطات الامنية وتقديم المعلومات.

واوضح المصدر ان السلطات الامنية في مصر ارسلت فريقاً امنياً عالي المستوى للاطلاع على التحقيقات وتسليمهم افراد الخلية الارهابية لارسالهم الى جمهورية مصر العربية.

ومن جانبها، حذرت وزارة الداخلية انها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه او ارتباطه مع الخلية الارهابية او مع اي خلايا او تنظيمات ارهابية تحاول الاخلال بالامن، مشددة على انها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.

