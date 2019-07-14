وطن النهار

لقيت 3 وافدات من الجنسية الاسيوية مصرعهن واصيب 3 اخرون بحروق واختناق وانقاذ 12 وافدة اسيوية اثر اندلاع حريق هائل فجر أمس في احدى العمارات في منطقة المهبولة.

ووفق مصدر اطفائي افاد بأن بلاغا ورد فجر الاول من أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في احدى العمارات في منطقة المهبولة وعلى الفور توجه رجال اطفاء 3 مراكز وهي المنقف والفحيحيل والانقاذ الفني لموقع الحريق حيث تبين ان عمارة مكونة من 8 ادوار اندلعت النار في الدور الاول وغطى الدخان العمارة بالكامل ووجود عدد كبير من الوافدات من الجنسية الآسيوية محشورات بالداخل وعلى مدى 3 ساعات تم اخراج 18 امرأة من الجنسية الاسيوية اصين باختناق وحروق نقلن بسيارات الاسعاف الى مستشفى العدان حيث لقيت 3 منهن مصرعهن وادخلت 3 غرفة العناية المركزة، فيما تم علاج 12 وافدة وخروجهن من المشفى.

رجال الاطفاء وعلى مدى عدة ساعات استطاعوا محاصرة النار واخمادها قبل امتدادها الى الشقق والعمارات المجاورة.

واكد المصدر ان بسبب المخالفات وعدم التقيد بشروط الامن والسلامة لم يستطع رجال الاطفاء اداء مهامهم بالشكل المطلوب والوصول للحريق.

وعليه تم استدعاء ضابط من ادارة الوقاية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن المخالفات، كما تم استدعاء ضباط من ادارة خبراء الحرائق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.

