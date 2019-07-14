وطن النهار

امرت النيابة بحجز ضابطين وعسكري يعملون في مديرية امن العاصمة بعد اتهامهم بالتسبب في مقتل مواطن شاب خلال مطاردته الخميس الماضي من قبل دوريتين والتسبب في انقلاب سيارته على جسر المعهد التطبيقي ثم تركه.

وفي التفاصيل ان دوريتين بهما ضابطان وعسكريان تابعين لمديرية امن العاصمة قاموا فجر الخميس بمطاردة سيارة يقودها مواطن شاب وتسببوا في اصطدامها بدوار المعهد التطبيقي وانقلابها عدة مرات ما تسبب بوفاته.

وبعد ان شاهد الضابطان والعسكريان الحادث اتصلوا بسيارة الاسعاف ولاذوا بالفرار.

واثر حضور الاسعاف تبين ان الشاب فارق الحياة، حيث تم استدعاء رجال الامن والطبيب الشرعي الذي امر بنقل جثة الضحية.

وخلال التحقيق الاولي تبين ان الدوريتين المتسببتين بالحادث والضابطين والعسكريين اختفوا عن الانظار، وبعد ضبطهم اعترفوا بالواقعة فاحيلوا للنيابة حيث تم اطلاق سراح طالب ضابط متدرب لعدم ضلوعه في المطاردة، فيما تم حجز الضابطين والعسكري على ذمة التحقيق.

