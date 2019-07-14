وطن النهار

احبط رجال جمارك ميناء الشويخ تحديدا إدارة المستودعات الجمركية واحدة من اضخم عمليات تهريب المواد المحظورة والتي قدرت كميتها بنحو 10 ملايين حبة مخدرة ومدرجة ضمن جدول المواد المصنفة باعتبارها مؤثرات عقلية محظورة قادمة من دولة اسيوية.

وحول الضبط قال عضو لجنة الإعلام الجمركي مراقب الاستيداع والتفتيش في ميناء الشويخ مساعد الحليلة انه تم الاشتباه في حاوية 40 قدماً قادمة من دولة آسيوية تضمن البيان الجمركي الخاص بها انها تحتوي على ادوات كهربائية وطبية و مراوح كهربائية، مشيرا إلى انه حينما طلب المستورد إعادة تصدير الحاوية لفشله في إدخالها تم اتخاذ إجراء التفتيش وفقا للإجراءات الجمركية المتبعة حيث كان هناك اشتباه بها، وعند تنزيل جانب من البضائع للتدقيق كشف المراقب بأن الكراتين المخصصة للبضائع معبأه بالحبوب المخدرة وتم الاستعلام عنها ووضعها بأجهزة الكشف عن المواد المحظورة فتبين انها عقار (تامول اكس) 225، مشيرا إلى أن الحبوب المهربة بلغت نحو 9 ملايين و700 ألف حبة. وأضاف الحليلة بانه وعلى الفور قام مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية صالح مصلح الحربي بأخطار المدير العام الذي كان على تواصل دائم مع رجال الجمارك. وثمن الحليلة مجددا يقظة رجال جمرك الشويخ في حماية البلاد وحرصهم على أداء واجبهم بكل إخلاص وأمانة. ومن جانبة اكد مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار الجلاوي بان الضبطية تؤكد يقظة رجال الجمارك الكويتية وأنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حفظ أمن وأمان الوطن، خاصة وأن مستورد هذه الشحنة قد حاول تمريرها الى داخل البلاد، وحينما فشل في ذلك طلب إعادة تصديرها ثانية لكن رجال الجمارك قاموا بدورهم وبحسهم المهني اكتشفوا هذه الحبوب، مثمنا ما قام به رجال الجمارك من جهود في إحباط ضخ هذه الكمية الكبيرة وادخالها للبلاد. من جهة اخرى، حذر نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية الشيخ فيصل العبدالله الصباح والذي تابع جميع المراحل المتعلقة بقضية تهريب المواد المحظورة مهما كانت نوعيتها، مؤكدا أن رجال الإدارة العامة للجمارك سيبقون دائما بالمرصاد لهولاء من ضعاف النفوس.

