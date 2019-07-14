آراء

تفجرت خلال الاسبوعين الماضيين عدد من القضايا الاجتماعية لها ابعاد امنية خطيرة وانعكاسات على سمعة الكويت في الداخل والخارج، ناهيك عما يمكن ان يخلق اجواء قد تستغلها بعض الاطراف لفرض اجندات على السياسة الكويتية المحلية. وكانت بداية تلك الأزمات انتحار الشاب «البدون» والذي اثار تفاعل الكثيرين من ابناء تلك الفئة ما دفعهم للتظاهر واطلاق صيحات ما بين مطالبات بالحل والتهديد وغيره من خطابات بعضها كان سببا لاقدام السلطات على ضبط بعض هؤلاء الناشطين المتجمهرين، وجاءت زيارة الوفد الأميركي لتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى لتصب الزيت على نار المشكلة حيث رآها البعض انها تدخل في الشأن الداخلي الكويتي وبداية لربيع عربي او اميركي اطلقته من قبل الادارات الأميركية المتعاقبة في منطقة الشرق الأوسط لاسيما في مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وكانت بداياته مع مشروع الشرق الأوسط الكبير والتطبيع مع اسرائيل، ثم تحول لتسهيل التحولات الديموقراطية ودعم الاخوان المسلمين للوصول الى السلطة من باب تحقيق مفهوم التداول السلمي للسلطة وانتهاء بأحداث 2011، والتي انهته الى لاشيء، فما حدث من ثورات انهته ثورات مضادة، وهكذا ظل العرب يدورون في حلقة مفرغة.

الغريب في تلك الأحداث المتسلسلة، انه وبعد مظاهرات البدون، اطلقت وزارة الداخلية بيانا حول القاء القبض على خلية مصرية اخوانية هاربة من احكام في مصر الى الكويت، وعددها كبير، وجاء ذلك القبض بفضل نظام الربط الالكتروني ولكن لم يفصح البيان عن تاريخ دخولهم الكويت، وهل كان الدخول للعمل تحت تصاريح عمل خاصة بوزارات ام شركات ام مؤسسات مجتمع مدني؟ وهل جاء ذلك ضمن ازمة تجارة الاقامات؟ وهل كانوا يعملون في جهة واحدة؟ حيث ان الشفافية مطلوبة لاسيما في تلك القضايا الأمنية والتي ترتبط بسمعة الكويت وتعهداتها الدولية في مكافحة الارهاب.

والحقيقة ان جميع تلك القضايا تؤكد بأن التركيبة السكانية في الكويت باتت تعيش اسوأ مراحلها بفعل حالة الاهمال وعدم الجدية في حل كل تلك القضايا المرتبطة ارتباطا مباشرا، بالعمالة الوافدة سواء كانت عربية ام اجنبية والتي لابد وان يخضع جلبها لمزيد من التنظيم والتدقيق لضمان جودة تلك العمالة واضافتها الحقيقية للمجتمع الكويتي لا ان توضع لمعايير سياسية او لخدمة مصالح جماعات سياسية سواء كانت كويتية ام اجنبية، وكذلك الحال مع قضية البدون، والتي لابد وان تتضح فيها الرؤية ولا تتركها الحكومة لمصالح النواب في اولوية التجنيس، بل لضوابط قانون التجنيس، ففي تعزيز اقامة دولة القانون تنتفي تلك المشاكل السكانية والسياسية المفتعلة لصالح بقاء الدولة وسمعتها الدولية.

