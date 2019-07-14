آراء

الطلاق انفصال زوجين بسبب عدم الاتفاق او بسبب امور شخصية لا يعلم بها الا الزوجان واحيانا تكون بسبب تدخل الاهل من الطرفين.

ولكن ازدياد حالات الطلاق في الكويت بمعدلات تفوق حالات الزوجات السنوية تلزمنا كمجتمع الانتباه لهذه الظاهرة وآثارها المستقبلية على الاجيال وعلى الدولة بشكل عام. التفكك الاسري له اضرار مادية واجتماعية واخلاقية. ولكل وحدة منهم قصة.

1- المادية: تنتهي حياة الرجل من تدمير لمدخول شهري لا يتبقى منه شيء ويعيش تحت سطوة الدين بسبب النفقة والمتعة وراتب الخادمة والسيارة والسائق ومصاريف الاولاد وقيمة سيارة جديدة وبدل مسكن وغيرها.

يعني باختصار شديد انهاء للزوج على قيد الحياة.

2- الاجتماعية: عزلة وابتعاد عن الاهل وعن مخالطة ابناء العمومة او ابناء الخوال وخصوصا الابتعاد عن الجدين من جانب الاب او الام وينشئ الاولاد تحت مسمى رعاية فقط، بعيدا احيانا عن التربية الحقيقية، وينشأ جيل لم يختلط مع اهله وهذا له انعكاس سيء مستقبلا.

3- الاخلاقية: ابتعاد الولد خصوصا عن الاب خطر جدا، نعم الام مصدر الحنان ولا احد ينكر دورها المهم ولكن تنشئة الولد صعبة جدا.

ولا تقل عن البنت في ظل وجود الأب تكون في تخوف مستمر من المحاسبة واخذ الحيطة والحذر.

اليوم يعزف اغلب الشباب عن الزواج خوفا من تجربة قد تكون فاشلة او لعدم القدرة على تحمل المسؤولية بسبب تفكك اسري سابق نتيجة لانفصال الاب والام ومعايشة ما حصل للجميع بسبب هذه التجربة، وحرمان الجميع من العيش الطبيعي مع اسرة واهل واقرباء.

نحن امام مشكلة حلها بيد المجتمع اولا، وزيادة في تعاليم الدين الاسلامي من خلال البرامج والمناهج.

نعم عكست برامج التواصل الاجتماعي مشاهد حفلة انفصال وغيرها من الامور الجديدة الدخيلة على المجتمع وخصوصا البرامج التثقيفية لما بعد الطلاق وما المطالبات واصبح الامر ماديا بحتا بعيدا عن التربية الصحيحة وانتقلنا الى الرعاية «فقط اكل ولبس».

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

