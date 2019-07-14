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أول النهار

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القيادة السياسية هنأت الجبل الأسود وكيريباتي وساو تومي وبرنسيب


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى ميلو ديوكانوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
وبعث سموه ببرقية تهنئة الى تانيتي مامو رئيس جمهورية كيريباتي عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
كما بعث سمو الأمير ببرقية تهنئة الى ايفاريستو كارفالهو رئيس جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديموقراطية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.


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