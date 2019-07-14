أول النهار

أكد المدير التنفيذي لمركز الابحاث والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. اسامة الصايغ حرص الكويت على تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شتى المجالات.

وقال الصايغ في تصريح لـ«كونا» على هامش مشاركته في ورشة عمل بمقر الوكالة بعنوان (تعزيز كفاءة وفعالية برنامج التعاون الفني في مجال التكنولوجيا النووية السلمية في دول آسيا والمحيط الهادئ) ان «الكويت استعرضت تجربتها الناجحة مع الوكالة في ادارة المياه الجوفية من خلال بناء القدرات البشرية والمعرفية والعلمية».

واضاف الصايغ الذي يشغل ايضا منصب ضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان «التجربة الكويتية لاقت استحسانا وثناء من المشاركين ومن خبراء الوكالة». وأشار الى انه جرى خلال الاجتماع بحث خطط زيادة كفاءة وفعالية برنامج التعاون الفني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

واكد ان الكويت تواصل تعاونها المثمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، مشيرا الى ان هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في الحفاظ على علاقات قوية مع الوكالة على مختلف الاصعدة.

وتشارك الكويت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدة مشاريع للعامين 2018 و2019 منها مشروع تطبيق التقنيات النووية لتحسين الانتاج وكفاءة استخدام المياه لبعض المحاصيل العلفية ومشروع تطبيق احداث الطفرة الوراثية لتحسين محصول الشعير في الظروف البيئية القاسية ومشروع تقييم المياه الجوفية تحت السطح.

