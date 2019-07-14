الأولى

بعد بحث استمر عدة أيام تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 8 مصريين ينتمون الى تنظيم الاخوان المسلمين ويشكلون خلية ارهابية اتخذت من الكويت مقراً لها.

وبعد اجراء التحقيقات الأولية معهم اعترف الثمانية بأنهم نفذوا عمليات ارهابية داخل الأراضي المصرية، ثم تمكنوا من الهروب والدخول الى الأراضي الكويتية التي اتخذوا منها منطلقاً لتنفيذ عملياتهم في مصر.

وأكد مصدر أمني مطلع أن رجال الداخلية بعد أن نجحوا في ضبط المتهمين بدأوا اجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة كيف حصلوا على فيزا الدخول، ومن الذي سهل لهم الأمر، وهل لهم أعوان داخل الكويت يتعاونون معهم.

وزاد: ان تلك التحقيقات أسفرت عن بوح أعضاء الخلية بمعلومات خطيرة حيث ادلوا بأسماء قياداتهم وزعمائهم في مصر وفي عدة دول خليجية.

وطالب المصدر كل من لديه أية معلومات عن أفراد الخلية أو عن أحد منهم بسرعة ابلاغ الجهات المختصة.

وختم بقوله: ان الجهات الأمنية المصرية أرسلت الى الكويت وفداً أمنياً عالي المستوى للاطلاع على التحقيقات الجارية مع أفراد الخلية، ومن ثم تسليمهم اليه لتتم معاقبتهم في الأراضي المصرية.

وكانت الاجهزة الامنية قد اعلنت ضبط خلية ارهابية تتبع تنظيم الاخوان المسلمين صدرت بحق افرادها احكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت الى 15 عاما.

وقالت الداخلية في بيان صحافي اول من امس ان تلك الخلية قامت بالهروب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين الكويت مقرا لهم، مشيرة الى أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية رصدت مؤشرات قادت الى الكشف عن وجود الخلية.

وأضافت: من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع افراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة.

وأوضحت أنه بعد اجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات ارهابية والاخلال بالامن في اماكن مختلفة داخل الاراضي المصرية، لافتة الى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمن مكنهم من التواري وأسهم في التستر عليهم تمهيدا الى التوصل لكل من تعاون معهم.

واكدت الداخلية أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات ارهابية تحاول الاخلال بالامن ،مشددة على أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.