الأولى

شدد النائب رياض العدساني على ان الكويت وأمنها فوق كل اعتبار، وانها ليست مقراً أو ملجأ للارهابيين أو المجرمين، داعيا الى تطبيق القانون بعدالة ومن دون تهاون او تدخلات، كما ثمن جهود رجال الداخلية في حفظ الامن. واضاف: حسب علمي فان الخلية الارهابية التي تم القبض عليها لها صلة بالهجمات التي وقعت في العريش شمال سيناء، ولذلك يجب اجراء التحقيق كاملاً لمعرفة من وراء حضورهم وكيفية دخولهم البلاد، فالوضع أمني أكثر مما هو سياسي، ولا شيء يعلو على أمن الكويت.

من جانبه اشاد النائب فراج العربيد بدور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح واجهزته الامنية لدورهم في ضبط الخلية الارهابية.

وفي شأن اخر وجه العربيد تساؤلاته الى الوزير الجراح قائلا: ما حقيقة مايتداول في السوشيل ميديا عن قيام عناصر الداخلية باعتقال ناشطين من البدون الذين تظاهروا في بلد الحريات للتعبير عن رأيهم بسلمية؟ معلقا: لا يجوز التعسف مع من احتجوا للمطالبة بتحسين وضعهم.