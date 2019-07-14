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أشاد الاتحاد الأوروبي بالكويت باعتبارها صوت الحكمة وقوة للسلام في هذه الاوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغيريني في مقابلة مع (كونا) امس قبل زيارتها للكويت لافتتاح مقر بعثة الاتحاد الاوروبي لدى الكويت اليوم الاحد ان افتتاح مقر البعثة في الكويت دليل على مدى قرب الجانبين ورغبة الاتحاد الاوروبي في تعزيز العلاقات مع الكويت بشكل اكبر كجزء من مشاركتنا في المنطقة. واضافت لقد اضطلعت الكويت بدور الوسيط وبناء السلام وهذا يتطلب الكثير من الشجاعة، مثمنة دور الكويت البناء داخل مجلس التعاون الخليجي من خلال وساطتها المستمرة على اعلى مستوى لحل الازمة الخليجية وجهودها المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن والتزامها بالتعددية كعضو غير دائم في مجلس الامن للفترة 2018 - 2019.

واوضحت انه بمجرد ان بدأت الكويت وساطتها لحل الازمة الخليجية كان الاتحاد الاوروبي داعما لها من اجل اتاحة المجال للوفاق الاقليمي. واشارت موغيريني الى ان الاتحاد الاوروبي سيواصل دعم الكويت كوسيط وصوت للحكمة في المنطقة،كما اشارت الى عمل الاتحاد الاوروبي جنبا الى جنب مع الكويت منذ اندلاع الحرب في اليمن والازمة الخليجية موضحة ان الاتحاد الاوروبي والكويت كانا ولا يزالان من بين اقوى المؤيدين للاجئين السوريين في الأردن ولبنان وللاطفال في اليمن. وقالت يركز تعاوننا مع الكويت بالفعل على الطاقة والتجارة والاستثمار والامن ومكافحة الارهاب ونعمل على توسيع نطاق حوارنا ليشمل مجالات اخرى لا سيما التعليم والبحث والابتكار.

وبينت موغيريني ان الوفد الاوروبي سيسعى ايضا الى بناء جسور بين المجتمع الكويتي والمواطنين الاوروبيين.

وبالإشارة الى العلاقات بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي قالت ان الشراكة بين الكتلتين هي واحدة من اقدم الشراكات في المنطقة وان التعاون مستمر كلما امكن ذلك رغم التوترات داخل المجلس.

وزادت نعتقد ان التعاون الإقليمي ضروري لمنع التصعيدات الجديدة ومعالجة الخلافات بطريقة سلمية.. لقد تعلمنا ذلك عبر عقود من التعاون الاوروبي الذي انهى قرونا من الحروب في قارتنا

واضافت الاستقطاب الناشئ عن الانقسامات داخل دول مجلس التعاون الخليجي يؤثر سلبا على الوضع في المنطقة وخارجها ولهذا السبب نواصل دعم الحلول المتفاوض عليها في الخليج. وحول العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والدول العربية قالت موغيريني ان الاوروبيين والعرب اكثر من مجرد جيران فنحن نشترك في الكثير من التاريخ والثقافة ولقد ربط البحر الابيض المتوسط دائما بين شعوبنا وكل ما يحدث في العالم العربي له تأثير على أوروبا والعكس.

وقالت ان المواجهة بين القوى في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تجلب عنفا ومعاناة جديدة للمنطقة وقد تؤدي التوترات المتصاعدة في الخليج الى سباق تسلح جديد.. المواجهة بين القوى الاقليمية تنتشر ومن الضروري ان نستثمر كل طاقاتنا في منع التصعيد الجديد وتحقيق السلام.

واضافت موغيريني انه من اجل القيام بذلك تحتاج أوروبا الى مزيد من الانخراط مع العالم العربي وهذا ما حاولنا القيام به خلال هذه السنوات، فضلا عما قمنا به لمعالجة حالات الطوارئ الانسانية في منطقة الشرق الاوسط من سورية الى اليمن، وكذلك دعمنا لمحادثات السلام التي تقودها الامم المتحدة في المنطقة. وشددت على ضرورة تعاون الاتحاد الاوروبي والعالم العربي لمعالجة ازمات العصر وتحقيق تطلعات مواطنيهم قائلة يجب ان يكون هذا هو المسار الطبيعي للشراكة وانا سعيدة لأننا وجدنا في الكويت مثل هذا الشريك والصديق المقرب.