الأولى

تتجه هيئة القوى العاملة، الى اعفاء الشركات المتعاقدة مع الجيش الأميركي من رمز الايقاف الخاص بشهادة الرواتب بالنسبة لحملة الجنسية الأميركية، حيث وافقت من حيث المبدأ على تأجيل شهادة تحويل الاجور لهذه الفئة واستخراج شهادات تحويل أجور الجنسيات الأخرى لحين الانتهاء من وضع الآلية القانونية النهائية.

وأكد مدير ادارة الشؤون القانونية في الهيئة ناصر المطيري، في كتاب وجهه الى نائب مدير عام شؤون العمالة وحصلت النهار على نسخة منه، ان العقود المبرمة بشأن خدمات الدعم اللوجيستي للجيش الأميركي تتم اعتمادها عن طريق وزارة الدفاع وفقا للآلية التي تم اعتمادها حديثا مع ممثلي الوزارة وممثلي الجيش الاميركي، وان تحويل رواتب العاملين لدى الشركات القائمة على تنفيذ هذه العقود من حاملي الجنسية الأميركية يتم عن طريق تحويلات خارجية.

من جانب آخر، أكدت هيئة القوى العاملة حرصها على دعم جهود الشباب وحثهم على العمل المثمر وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص، مشيرة الى أنها ستنظم فعالية لتوظيف الطلبة في الصيف وستنظم زيارة ميدانية للمتدربين في مجمع الافنيوز، كما ستقيم غدا على مسرح الرقعي اليوم التوظيفي في اطار مشروع التعاون المشترك بين ادارة الارشاد والتوظيف وبنك الكويت الوطني.