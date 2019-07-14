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واصلت البلدية جولاتها الميدانية للحد من ظاهرة العزاب، مبينة أن حصيلة الاسبوعين الماضيين في جميع المحافظات أسفرت عن اخلاء 59 منزلا من العزاب بعد استجابة اصحابها للانذارات التي بلغت 428 انذارا «ملصق اخلاء» للعقارات المخالفة البالغة 443 عقارا. ولفتت الى تحرير 102 محضر سكن عزاب،بالاضافة الى مخاطبة وزارة العدل لسحب وثائق 83 عقاراً للتأكد من استكمال أصحابها الاجراءات القانونية. وأشارت الى أنه قد تم التعامل مع 117 بلاغا واردا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لبلدية الكويت و الخط الساخن 139، مشيرة الى أنه تم قطع التيار عن 63 عقارا لسكن عزاب. وأضافت أن جهود الحملة متواصلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للحد من ظاهرة سكن العزاب واثارها السلبية اجتماعيا وامنيا وخدماتيا.