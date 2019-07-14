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دعا نائب رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د. خالد الصالح، إلى اتباع نمط حياة صحي، وخاصة المصابين بالسمنة وزيادة الوزن، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات التي يتم الترويج لها على وسائل التواصل عبر مشاهير (السوشيل ميديا)، والتي تخدع الجمهور بادعاء انها تقدم كبسولات سحرية للقضاء على زيادة الوزن.

وأوضح في بيان صحافي، إنه في ظل الانتشار الملحوظ لإعلانات عن كبسولات تخفض الوزن في مدد بسيطة ومن دون أعراض جانبية، فإنه لابد من زيادة جهود التوعية فيما يخص الطرق السليمة لنقصان الوزن، خاصة أن الكثير من هذه الأدوية غير مرخصة من وزارة الصحة ومغشوشة، ويتم بيعها للجمهور من دون العلم بالأعراض الجانبية الناتجة عنها.

وأكد أن الطريقة الأفضل لنقصان الوزن هي اتباع نمط حياة صحي يعتمد على تناول الأطعمة الصحية والفواكه والخضراوات والألياف، والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة المليئة بالدهون الضارة، وممارسة الرياضة المناسبة للشخص بشكل منتظم بواقع 30 دقيقة يومياً 5 مرات في الأسبوع، مشدداً على أنه متى ما فعل الشخص ذلك فإنه سوف يتمتع بحياة صحية.

وذكر ان اهتمام (كان) بمحاربة السمنة ناتج عن الربط بين السمنة و زيادة معدلات الاصابة ببعض انواع السرطان كسرطان الثدي لاسيما سمنة ما بعد انقطاع الطمث، مشيرا الى ان نمط الحياة الصحي وتناول الفواكه والخضراوات والتقليل من اللحوم الحمراء والدهون سبب للابتعاد عن عوامل المخاطرة والاصابة بسرطان القولون الذي شهد زيادة في نسب الوقوع في السنوات الماضية.

وأشار إلى ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة لنشر الوعي بضرورة عدم الانسياق وراء مروجي هذه الأدوية الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي، مع ضرورة الاهتمام بالنشء في هذا الجانب ليتعودوا على النمط السليم من صغرهم.

وأشاد الصالح بجهود وزارة الصحة في محاربة الأدوية المغشوشة التي تشكل خطورة كبيرة على الصحة، مؤكداً استعداد (كان) للتعاون مع جميع الجهات في سبيل نشر الوعي في هذا المجال.