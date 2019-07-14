الأولى

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الاشغال جنان بوشهري ان مؤسسة الرعاية السكنية ستتسلم في نهاية اكتوبر المقبل 19 الف قسيمة سكنية بالمرحلة الثانية من مشروع مدينة المطلاع، لافتة الى ان قرابة 10 آلاف قسيمة اخرى ستتسلمها في مارس 2020. وقالت في اجابتها عن سؤال برلماني وجهه اليها النائب عمر الطبطبائي: ان المؤسسة فسخت عقدها مع مدير المشروع الاول للمناطق السكنية في مدينة المطلاع من N5-N12 لانه أخل باعداد وتقديم خطة التنفيذ والمدد الزمنية الواردة بالعقد.

ولفتت الوزيرة الى ان اجراءات المؤسسة جارية لتعيين مدير اخر للمشروع، مؤكدة انه خال من الأوامر التغيرية.

