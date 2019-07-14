مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن مزايا الاستثمار الممنوحة للمستثمرين الأجانب داخل بيئة الأعمال الكويتية ليست بالمجان وانما بناء على تحقيق مجموعة من المعايير بمقتضاها يحصل المستثمر على مزايا بناء على تحقيقها، والتي تتضمن نقل وتوطين التكنولوجيا، والتنمية البشرية، وتطوير السوق، والتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وتأكيداً لهذا المعنى، أصدر مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح قراراً حول آلية تقديم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا، حيث أشار القرار الى أنه يستفيد المستثمر من جميع المزايا المقدمة عند تحقيق 13 معياراً من أصل 15 معياراً، مشيراً الى أن الحد الأدنى لاستيفاء المعايير هو 5 معايير فرعية يٌمنح بمقتضاها المستثمر الترخيص الاستثماري فقط. ولفت القرار الى أن آلية تقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا اعتمد تصنيف العمالة بشكل رئيسي على تعريفات برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة في حال الشركات التي يعمل بها أقل من 25 موظفاً، تعتبر نسبة الموظفين الكويتيين عن 50% من اجمالي الموظفين أقل من النسبة المطلوبة، وعند استيفاء نسبة 50% وأعلى سيحصل المستثمر على نقطة من جراء استيفائه خلق فرص للعمالة الوطنية.

وافاد القرار بأنه يتم احتساب النقاط على النحول التالي:

أقل من 30 الى 50% يرفض كل من طلب الترخيص والمزايا

من 30 الى 55% يحصل المستثمر على الترخيص الاستثماري فقط من 60 الى 80% يحصل المستثمر على الترخيص الاستثماري بالاضافة الى ميزة واحدة يتم اختيارها.

من 85 الى 100% يحصل المستثمر على الترخيص الاستثماري وكل المزايا المقررة بالقانون.

ولفت القرار الى أن المقصود بنقل وتوطين التكنولوجيا هو تقديم تقنية مبتكرة مادية وغير مادية، بالاضافة لنقل المعرفة من خلال البحث والتطوير ونظم الادارة الحديثة، لافتاً الى أن المعيار الخاص بالتنمية البشرية يتضمن خلق فرص عمل للعمالة الوطنية

وبرامج تدريب معتمدة متعلقة بالنشاط وبرامج منح دراسية.

وأشار الى أن معيار تطوير السوق يتضمن تلبية حاجات السوق المحلية، استخدام المنتجات والخدمات الوطنية، وشهادات اعتماد المنتج ونظم ادارة الجودة.

وبين القرار أن معيار التنوع الاقتصادي يتضمن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي والصناعة والابتكار والبنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية.

وأوضح القرار أن معيار التنمية المستدامة يتضمن تحقيق مسؤولية اجتماعية للشركات بالاضافة الى تحقيق الاستدامة البيئية.

