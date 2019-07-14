مال وأعمال

ذكر مصدر مسؤول في شركة الغانم انترناشونال بأن خللا في واحدة من الشّدات المعدنية المؤقتة والمستخدمة اثناء عملية التشييد للجزء العلوي من الخزان رقم 8 من قبل الشركة النمساوية صاحبة الاختراع والمسؤولة عن تركيب هذه الشّدات المؤقتة كان هو المتسبب الرئيس وراء سقوط جزئي لهذه الشّدة اثناء تركيبها في مدينة صباح الاحمد البحرية. وأكد المصدر أن وزارة الكهرباء والماء لا علاقة لها أبداً بالموضوع وان العقد موقع مع شركة لالئ الكويت العقارية الشركة المالكة لمدينة صباح الاحمد البحرية والتي اهتمت جدا خلال توقيع العقد على اشتراطات الامن والسلامة في الموقع والتي بفضل الله ثم بفضلها لم تقع أي إصابات هناك. كما ذكر المصدر بأننا مسؤولون امام شركة الالئ على انجاز العمل في الوقت المحدد وان ما حدث لن يعيق سير المشروع أبدا. هذا وقد اعترفت الشركة النمساوية صاحبة الاختراع بالخلل الذي حصل وانها ستتحمل مسؤوليته كاملة.

