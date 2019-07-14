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مال وأعمال

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«المركزي»: تراجع أوراق النقد والمسكوكات إلى 1.88 مليار


تراجعت مجموع قيم أوراق النقد والمسكوكات الصادرة عن بنك الكويت المركزي الى 1.88 مليار دينار، مقابل 2 مليار دينار بنهاية مايو الماضي.
ووفق كشف النقد المتداول الصادر عن ادارة الأعمال المصرفية لبنك الكويت المركزي بنهاية يونيو الماضي، بلغ مجموع قيم أوراق النقد 1.8 مليار دينار، مقابل 2.03 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، فيما بلغت مجموع قيم المسكوكات 28.3 مليون دينار، مقابل 28.1 مليوناً بنهاية مايو الماضي.
ووفق الأرقام الواردة بلغت قيمة أوراق النقد من فئة الـ20 ديناراً 1.9 مليار، مقابل 1.01 مليار دينار بنهاية مايو الماضي.


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