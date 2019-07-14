مال وأعمال

عقدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عدة اتفاقيات دولية منها اتفاقيات شراكة في مشاريع صناعية وتعدينية محلية واتفاقيات لاعداد تقارير اقتصادية وتكنولوجية مع شركات بريطانية واخرى مع شركات اميركية بالاضافة الى اتفاقيات مع شركات استرالية وعالمية اخرى جميعها يصب في برنامج الاستثمار المباشر للكويت. مصادر كشفت لـ«النهار» ان شركات استرالية كبرى تسعى لدخول السوق الكويتي وابدت رغبتها للاستثمار بقطاع التنمية بمعدل استثمارات يفوق الـ 3 مليارات دولار وتهدف من خلال دراسات اقتصادية الى تنفيذ وبناء وتشييد المراكز التجارية والمالية والمجمعات الترفيهية. وافادت المصادر بان الجولات التي اجراها قياديو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بهدف الترويج والتسويق للفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها الكويت للمستثمرين خلال الشهور الماضية بعدة دول كبرى، اثمرت نجاحاً متواصلا مع العديد من الجهات الاقتصادية الدولية من اهمها توثيق الدور الاقتصادي المستقبلي للكويت وترسيخ قاعدة جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة. وبحسب المصادر عرضت عدد من الجهات استعدادها للدخول في القطاعات التنموية والبنى التحتية للكويت لاسيما عقب ان تم تعديل وضع الكويت في المؤشرات الدولية عن طريق التقييم العالمي للدول والذي تعده جهات استشارية دولية كبرى موثوقة، فضلا عن التطورات التشريعية والبيئية التي نفذتها الكويت والتي اسهمت في تحسين مستواها بالدول لاسيما ترقية البورصة الى سوق ناشئة وغيرها من الخطوات التي تعكس تقدم البلاد اقتصاديا واستثمارياً. وشاركت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الاجتماع الرابع عشر لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية الذي اقيم في لندن، بتاريخ 3-4 يوليو 2019، برئاسة نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا اندرو موريسون.فيما شاركت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الملتقى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة ما بين 17-19 يونيو الماضي والذي عقد في مدينة سيدني - أستراليا.

