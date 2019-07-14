مال وأعمال

ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي أن مصر جاءت في المركز الخامس بين قائمة الدولة الأكثر تلقياً لتحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2018.. ونوه التقرير، الى أن التحويلات هي شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة الى الأسر.

وقال التقرير ان الأموال التي يرسلها العمال من الخارج الى أسرهم في بلدانهم الأصلية أصبحت جزءا مهما من اقتصاد العديد من البلدان حول العالم. وألمح، الى أن التحويلات المسجلة رسميا بلغت مستوى قياسيا بقيمة 529 مليار دولار عام 2018، وتمضي على مسار الوصول الى 550 مليار دولار عام 2019. وذكر التقرير وفق «مباشر» أن الهند احتلت صدارة قائمة الدول المستقبلة للتحويلات من الخارج في عام 2018 بقيمة 78.6 مليار دولار، فيما جاءت الصين بالمركز الثاني بـ67.4 مليار دولار، ثم المكسيك بـ35.4 مليار دولار، وفقاً لشركة المعارف العالمية للهجرة والتنمية. وفي المركز الرابع جاءت دولة الفلبين بنحو 33.8 مليار دولار، ثم في المركز الخامس مصر بقيمة 28.9 مليار دولار. وأشار الى أن أموال التحويلات تتدفق تقريبا بنفس مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن اذا تم استثناء الصين، فانها تصبح أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وأوضح: «اذا تم استثناء الصين، فقد تفوقت التحويلات بالفعل على الاستثمار الأجنبي المباشر كأكبر مصدر للتمويل الخارجي».

وأكد التقرير، أن التحويلات هي شريان حياة للبلدان الفقيرة والمتوسطة، الا أن ارسالها يكلف الكثير في الوقت نفسه. وحذر التقرير، من أن فوائد التحويلات تتقلص بشكل عام بفعل ارتفاع كلفة ارسالها التي تصل في المتوسط الى 7 في المئة على كل 200 دولار.

