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مال وأعمال

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استقرار الأسهم الأوروبية


«رويترز»: لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية مع تعرض أسهم شركات الأدوية لضغوط بفعل مخاوف من أن الحكومة الأميركية قد تتدخل بشأن أسعار الأدوية المرتفعة، بينما ساعدت تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي تميل إلى تيسير السياسة النقدية في تقييد الخسائر. وأنهى المؤشر ستوكس 600 القياسي جلسة التداول مستقرا لكنه ارتد عن سلسلة من خمسة أسابيع من المكاسب مع فشل الأسهم الأوروبية في الاستفادة من الموقف التيسيري للبنك المركزي الأميركي. وجاءت الأسهم السويسرية في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشرها بأكثر من 1%.


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