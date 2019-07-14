مال وأعمال

دشّنت «زين» منطقة مُخصصة لتجربة تكنولوجيا الجيل الخامس 5G بفرعها في مجمع الأ?نيوز بالمرحلة الرابعة اليكترا، والتي تتيح لعملائها فرصة الاستخدام الفعلي لمجموعة متنوعة من تطبيقات الجيل الخامس، والتعرف على الإمكانات الهائلة التي تُقدّمها هذه التكنولوجيا الثوريّة الجديدة.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها قد أطلقت مؤخّراً مجموعة من الباقات المرنة لإنترنت الجيل الخامس 5G لعملائها من ذوي الدفع الآجل، وذلك بعد إعلانها في شهر مايو الماضي عن جهوزية شبكتها للإطلاق التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس لتكون أول شركة تطرح تقنية الـ 5G في الخليج بتغطية شاملة لجميع مناطق الكويت.

وبينت «زين» أنها قامت بتدشين منطقة مُخصصة داخل فرعها في مجمع الأ?نيوز بالمرحلة الرابعة اليكترا، والتي تتيح لعملائها تجربة تكنولوجيا الجيل الخامس 5G ومقارنتها جنباً إلى جنب مع الجيل السابق من الشبكة عبر استخدام مجموعة متنوعة من تطبيقات الجيل الخامس، والتي تشمل الألعاب الإلكترونية، أجهزة الترفيه، خدمات بث ال?يديو عبر الإنترنت، تنزيل الملفّات كبيرة الحجم، أجهزة المنزل الذكي، وغيرها من التطبيقات، كما ستقوم «زين» بتدشين مناطق مماثلة لتجربة الجيل الخامس في أفرع أخرى قريباً. وأضافت الشركة أنها قامت بتخصيص هذه المنطقة بهدف تقديم تجربة مُباشرة وتفاعلية لعملائها لاختبار سرعات تكنولوجيا الجيل الخامس بشكل ملموس بدلاً من اختبارات السرعة التقليدية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للتعرف على الإمكانات الهائلة التي تُقدّمها هذه التكنولوجيا الثورية الجديدة في مجالات الحياة المختلفة، وكيف تعمل على تحسين نمط الحياة اليومي وتعزيز الإنتاجية، كما يمكن للعملاء الاستفسار عن الباقات المتنوعة التي توفّرها «زين» لإنترنت الجيل الخامس، واختيار الباقة الأمثل لاحتياجاتهم الشخصية والعملية.

وكانت «زين» قد أعلنت في شهر مايو الماضي نجاحها في تصميم وبناء شبكة كاملة لخدمات الجيل الخامس مع توفير بنية تحتية وفق أفضل المعايير الدولية، وذلك عقب إعلان الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمنحها التراخيص اللازمة لمُشغّلي الاتصالات لإطلاق خدمات الجيل الخامس في السوق الكويتية، مبينة أن تقنية الجيل الخامس ستطلق كامل إمكاناتها في المجتمع الرقمي، وستعزز من أوجه التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما قامت الشركة بتغيير اسم شبكتها إلى «Hello 5G» بشكل مؤقت استمر لمدة 48 ساعة احتفاءً بالإطلاق التجاري للخدمة.

وأكدت الشركة أنها من أوائل الشركات التي توفّر دائماً أحدث أجيال تكنولوجيا الاتصالات، مبينة أن قطاع الاتصالات يتجه الآن إلى مرحلة التحول الرقمي بوتيرة متسارعة، ومن البديهي أن شبكات الاتصالات المتنقلة الحالية لن تتمكن من إرضاء الاحتياجات المستقبلية لقطاع الاتصالات وفق ما هو موجود على أرض الواقع حالياً، ولذلك فإن طرح «زين» لخدمات الجيل الخامس تجارياً جاء لمواكبة التغير النوعي في سلوكيات الاستخدام في كل مجالات الحياة.

وتُقدّم تكنولوجيا الجيل الخامس 5G الثورية تطبيقات لا حصر لها، ويُمكن تلخيصها في ثلاث استخدامات رئيسة، الأولى خدمات النطاق العريض المُتنقلة المُحسّنة (eMBB) التي تُعتبر امتداداً مُباشراً وتطوراً لشبكات الجيل الرابع (4G LTE) الحالية، والتي تُقدّم سرعات اتصال أعلى وسعات أكبر وإنتاجية أقوى، والثانية خدمات الاتصالات فائقة الثبات ذات وقت استجابة قليل (URLCC)، والتي تُقدّم خط اتصال ثابت يُعتمد عليه للتطبيقات التي تحتاج إلى عمليات نقل بيانات ثابتة ومستقرة من غير أي انقطاع، والثالثة إمكانية تقديم خدمات الاتصالات الهائلة للآلات (mMTC)، والتي ستُستخدم كبُنية تحتية أساسية للعديد من التطبيقات الثورية التي ستنضج في المستقبل القريب.

