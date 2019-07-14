مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» للعملاء خدمة إيداع الشيكات عبر الموبايل - الأولى من نوعها في الكويت، وذلك ضمن اطار ريادته في طرح الخدمات والحلول الرقمية تلبية لاحتياجات العملاء العصرية.

وجاء اطلاق الخدمة بالتعاون مع شركة ProgressSoft» الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات.

ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لعملاء «بيتك» إيداع شيكاتهم في حساباتهم الكترونيا بسرعة وسهولة وأمان، من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق kfhonline وإدخال مبلغ الشيك المراد إيداعه، ثم التقاط صورة لكلا جانبي الشيك باستخدام كاميرا هواتفهم الذكية، سيتم بعد ذلك إيداع المبلغ مباشرة في حساباتهم. ويوفر هذا النوع من الحلول الرقمية المتطورة للعملاء قدرة أكبر على إدارة أموالهم بشكل سريع ومريح، خصوصا وأن الخدمة لا تتطلب تسليم الشيك الاصلي للفرع.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في «بيتك»، وليد خالد مندني إن خدمة إيداع الشيكات عبر الموبايل تؤكد أن «بيتك» يسير على الطريق الصحيح في استراتيجية التحوّل الرقمي الطموحة، مشيرا الى ان الخدمة توفر على العملاء الوقت والجهد، فبدلاً من زيارة الفرع لإتمام معاملاتهم المصرفية، يمكنهم القيام بذلك عبر الموبايل مع ضمان المحافظة على أعلى مستويات الأمان والسرية.

وأضاف: «من خلال هذه الخدمة المبتكرة، يعزز «بيتك» ريادته كمزود للحلول المصرفية المتقدمة، ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة المصرفية بطريقة تخدم احتياجات العملاء ومتطلباتهم الفورية».

ولفت مندني الى أن «بيتك» يستثمر بقوة في الحلول الرقمية الرائدة التي تمكّن عملاءه من استخدام أحدث الابتكارات البنكية في تنفيذ معاملاتهم المصرفية وتلبية أهدافهم على المدى البعيد. ومن خلال مواصلة البنك توفيره المزيد من الحلول سهلة الاستخدام، نجح «بيتك» في تمكين عملائه من الاستفادة من أفضل الخدمات والمنتجات، وإتاحة الفرص الجديدة أمام تيسير معاملاتهم البنكية وأنشطتهم التجارية.

وأشار إلى أن «بيتك» يواصل مواكبة التحول الرقمي وتطبيق خدمات الـFintech، والذكاء الاصطناعي، وتحقيق اعلى معايير الكفاءة والاستخدام الامثل للموارد، مع مواصلة تحقيق اعلى مستويات الابتكار وتعزيز قيم الريادة والابتكار، والشراكة وتحمل المسؤولية.

وأكد مندني أن «بيتك» قطع أشواطا كبيرة في رحلة التحول الرقمي، منوّها بالخدمات والمنتجات المالية العصرية والمبتكرة التي اطلقها مثل: خدمة التحويلات المالية الفورية باستخدام شبكة ريبل «RippleNet»، وخدمة Skiplino لحجز المواعيد الكترونيا في الفروع المصرفية، وافتتاح 3 فروع KFH Go في اشبيلية والجابرية والمنقف، والسحب النقدي دون بطاقة من خلال «QR code» أو البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وخدمة التحويل المالي السريع عبر الحدود «KFH Xpress»، وخدمة KFH Pay للدفع الالكتروني، وخدمة الروبوت، والـChatbot، وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية.

