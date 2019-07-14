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«برقان» نظم ورشة تنسيق الزهور لعملاء «Youth»


عقد بنك برقان بالتعاون مع «فلاورد»، متجر بيع الأزهار والهدايا، ورشة مجانية لعملاء حساب Youth للشباب لتنسيق الزهور في فندق ماريوت ريزيدنس إن في مدينة الكويت . وقد تم تنظيم 3 ورش نظراً للإقبال الشديد من الشباب خصوصاً لأنها فترة العطلة السنوية.
ويذكر أن حساب «Youth» هو للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ 15 و25 عاماً، والذين يسعون لتحقيق مستقبل مكلل بالنجاح. يتضمن الحساب 50 ديناراً فورية عند تحويل المكافأة الطلابية و بطاقة مسبقة الدفع مجاناً وبطاقة الصرف الآلي للاستفادة من باقة واسعة من الخصومات مجموعة مختارة.


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