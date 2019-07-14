مال وأعمال

شارك بنك الكويت الوطني في اللقاء التنويري السنوي الخاص بالطلبة المقبولين في خطة البعثات إلى الولايات المتحدة الأميركية والذي ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الولايات المتحدة تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الطلبة حيث تعرفوا على أبرز الخدمات المصرفية التي سيحتاجون إليها وأحدث تقنيات التحويلات المالية ونظم الدفع التي تلائم أنماط حياتهم، وقد أبدوا سعادتهم بالمناقشات التي أجابت على العديد من التساؤلات الخاصة بالإقامة، والمعيشة المناسبة، وأبرز القوانين التي تمس حياتهم اليومية، وكذلك بعض القضايا الخاصة بنظم التدريس والمهارات المتخصصة التي من المتوقع أن يكتسبوها.

وبهذه المناسبة قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان «نتفوق في تقديم الدعم المناسب للطلبة الكويتيين بالخارج وشريحة الشباب بشكل عام وذلك بفضل حرصنا على التواصل مع جميع شرائح المجتمع وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تتماشى مع مختلف أنماط حياتهم واحتياجاتهم المتطورة باستمرار».

وأكد العثمان على أن الوطني يُعد البنك الكويتي الوحيد المتواجد في الولايات المتحدة من خلال فرع نيويورك، بالإضافة إلى ما يتفرد به من امتلاك أوسع شبكة فروع خارجية ومكاتب تمثيل وشركات تابعة متواجدة في أهم عواصم المال والأعمال حول العالم.

وأضاف العثمان «لقد استمعنا إلى اهتمامات الشباب والتحديات التي قد تواجههم والخدمات التي يمكن أن يوفرها لهم البنك لتسهيل حياتهم في الخارج وأكدنا لهم أن الوطني دائماً ما يضع أهداف الشباب الكويتي وتطلعاتهم المصرفية في أولوية اهتماماته».

ويقدم بنك الكويت الوطني للطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة مجموعة كبيرة من المزايا تشمل الاتصال المجاني للعملاء بالإضافة إلى مزايا أخرى توفرها بطاقات الوطني مسبقة الدفع وكذلك توفير خدمة إعادة تعبئة البطاقات مسبقة الدفع بالدولار لعائلات الطلاب.

ويوفر بنك الكويت الوطني لعملائه أرقام هواتف مجانية للتواصل من خارج الكويت، وذلك لمساعدتهم والرد على استفساراتهم المصرفية. وتتوفر هذه الأرقام المجانية على مدار الساعة في ثماني من أكثر وجهات السفر على مستوى العالم، حيث بإمكان عملاء بنك الكويت الوطني الاتصال في البنك بالمجان على مدار الساعة عند التواجد في إحدى الدول التالية: الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، اسبانيا والإمارات العربية المتحدة وذلك عبر الاتصال من رقم تابع لإحدى هذه الدول.

