مال وأعمال

اختتم بنك الخليج وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة أول معرض وظيفي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في مبنى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في الرقعي. وجاء المعرض حرصًا من بنك الخليج على الاستفادة من الخبرات العملية والمواهب التي يتمتع بها ذوو الاحتياجات الخاصة، وعلى توفير فرص عمل مناسبة لهم ومساعدتهم على الانخراط في قطاع العمل المصرفي.

وحول ذلك قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج: «أسعدتنا الأعداد الكبيرة للمتقدمين للعمل في بنك الخليج من أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. عقدنا خلال المعرض العديد من المقابلات الفورية، وكان هناك الكثير من المتقدمين ممن تم قبولهم فوريًا كذلك. فقد اكتسبنا من هذا المعرض 10 زملاء جدد انضموا للعمل في الإدارات المختلفة في البنك. نقدر ثقتهم الكبيرة بنا وفي بيئة العمل التي نحرص على معاييرها العالية، ونفخر باستقبالهم بيننا. كما نتطلع لإنجازاتهم ورؤية مواهبهم الواعدة في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي الكويتي.» ومن الجدير بالذكر أن بنك الخليج يحرص على الشمولية بين موظفيه، ويوظف العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة في فروعه المختلفة التي تراعي الاحتياجات المختلفة لكل الأفراد.

