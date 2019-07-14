مال وأعمال

رعى البنك التجاري الكويتي فعاليات حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية لعام 2019 التي نظمتها محافظة العاصمة، للسنة الرابعة على التوالي في إطار الترتيبات التي قام بها «التجاري» لتقديم الدعم والمساندة لعدد من الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة أفراد المجتمع ومنها محافظة العاصمة وبهذه المناسبة أشاد محافظ العاصمة بدور البنك التجاري ورعايته للمسابقة الثقافية والتي استمرت طوال شهر رمضان الكريم، مشيراً إلى بأن مثل هذه الإسهامات من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة للمجتمع وهو هدف تنشده كل الجهات القائمة على خدمة المواطن والوطن. وبدورها أوضحت أماني الورع -نائب المدير العام- قطاع التواصل المؤسسي «إن رعاية البنك التجاري للمسابقة الثقافية التي نظمتها محافظة العاصمة جاءت ضمن الدور الذي يلعبه البنك في دعم مختلف الشرائح المجتمعية في إطار مسؤوليته الاجتماعية وفي إطار الترتيبات المسبقة والدعم الذي رصده «التجاري» من أجل رعاية مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والتعليمية والصحية التي تقوم محافظات الكويت بتنظيمها خلال شهر رمضان وطوال العام لما لذلك من انعكاسات إيجابية على أفراد المجتمع كافة». وفي ختام الحفل قدم الشيخ طلال الخالد درعاً تذكارية لإدارة البنك التجاري تقديراً من محافظة العاصمة لدعم البنك وإسهاماته في كل الفعاليات المجتمعية التي تنظمها المحافظة لقاطنيها.

