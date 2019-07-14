مال وأعمال

«رويترز»: قال مصدر مطلع إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وافقت هذا الأسبوع على تسوية قيمتها حوالي خمسة مليارات دولار مع فيسبوك بشأن تحقيقها في طريقة تعامل شركة التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين. وتجري اللجنة تحقيقا في مزاعم بأن فيسبوك تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لسبعة وثمانين مليون مستخدم مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارت السياسية التي تم إشهار افلاسها. ويركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيسبوك والهيئة التنظيمية.

