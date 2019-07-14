مال وأعمال

على الرغم من القرارات التنظيمية والضوابط التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة بقطاع التأمين واهتمام الوزارة بضبط ايقاع سوق التأمين خلال الأيام القليلة الماضية والتي انعكست إيجاباً على أداء السوق، لا يزال التأمين في سوق السيارات يعاني الفوضى من قبل بعض الدخلاء من الشركات التي لا تراعي خصوصية القطاع وأهميته في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها القطاع التأميني والتي تهدف في مجملها لتعزيز وتطوير قطاع التأمين والسعي لأن يكون القطاع منافساً وبقوة للقطاعات المناظرة بين دول المنطقة.

فقد أكد عدد من الخبراء والمسؤولين في تحقيق أجرته النهار حول الفوضى التي تثيرها بعض الشركات العاملة في سوق التأمين على السيارات والحلول المقترحة على ضرورة بتنظيم التأمين في سوق السيارات والعمل على ضبط هذا القطاع الذي لا يزال يعاني الفوضى.

وأشاروا إلى أن سوق التأمين على السيارات بات يمثل جزءاً أساسياً في هيكل الاقتصاد العالمي وركيزة رئيسية في قطاع التأمين، وهذه المكانة تحتم ضبط وتطوير أداءه .

وأضافوا أن من بين الأمور التي تعزز من تطوير وضبط أداء سوق التأمين على السيارات إنشاء هيئة مستقلة عليا تشرف على قطاع التأمين وتنظم أعماله لحفظ حقوق كل أطراف العلاقة او إدراج القطاع تحت رقابة البنك المركزي كخيار ثانٍ خصوصاً أن قطاع التأمين يعتبر رديفاً للقطاع المالي لافتين الى ان سوق التأمين في الكويت يعاني تحديات كبيرة تقف حجر عثرة أمام تحقيق الانتعاش المطلوب.

وقالوا إن من بين أسباب المشكلات التي يعانيها قطاع التأمين على السيارات ما يتعلق بسهولة تأسيس الشركات بشكل كبير دون التزام بالمعايير الفنية لها، ما أثر سلباً على القطاع وانعكس ذلك في قيام شركات ببيع تأمين السيارات ضد الغير بسعر غير مدروس دون ان تكون هناك أسس للتسعير ويتحكم السوق بالسعر وصرف الأقساط المكتسبة، وليس للدراسات الاكتوارية أي دور في التسعير وحساب الاحتياطات.

وشددوا عبر النهار على ضرورة وضع معايير رقابية صارمة لتطوير سوق التأمين عبر وضع مواد تفصيلية تنظم سوق التأمين في الكويت للقانون كي لا تكون هناك ثغرات في القانون تؤدي إلى العودة مرة أخرى لنقطة الصفر.

وفيما يلي التفاصيل..



في البداية قال رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للتأمين يوسف الحربي ان سوق التامين يعاني من العديد من الازمات وقد سبق ان حذرنا منها منذ سنوات دون ان نجد آذاناً صاغية لمواجهتها على ارض الواقع خاصة ان هناك شركات تعمل بأسعار غير فنية وسوف تخرج من السوق.

واضاف اننا قدمنا إلى وزارة التجارة ما يثبت انه ستكون هناك ازمة كبيرة شبيهة بأزمة سوق المناخ حيث لن تستطيع الشركات عمل مقاصة فيما بينها والقدرة على سداد التزاماتها والسبب عدم تحصيل حقوقها من هذه الشركات التي تعمل بأسلوب يديره من ليس لهم خبرة في القطاع التأميني.

وتساءل الحربي هل يعقل ان تكون هناك شركة تعمل وفق ابسط مفاهيم التأمين وتقوم بتسويق المسؤولية المدنية مقابل 5 دنانير مؤكدا ان هذه كارثة تأمينية لم تحدث في العالم اجمع .

وطالب الحربي بضرورة التأكد من تقديم هذه الشركات المستندات الدالة على ابقاء المال الواجب بقاؤه في البنوك الكويتية محجوزة باسم وزير التجارة وفقا للقرار الوزاري رقم 27 لسنة 1966 وتعديلاته اللاحقة للحفاظ على حقوق الشركات والمواطنين والوافدين .

واشار الحربي الى ان ما يؤثر في النفس ان هناك نقصاً في الوعي التأميني عند المواطنين والوافدين على السواء حيث ان المسؤئولية المدنية من اخطر انواع التامين وهو اجباري على الجميع مشددا على انه لا يوجد ما نحذر منه مرارا و تكرارا .

واكد اننا في شركة المتحدة للتأمين نطالب هذه الشركات بأموال لم تسدد لنا وهو ما يؤدي إلى ضياع لحقوق الشركات التي تعمل وفق تصنيف فني ممتاز مشددا على ان القطاع مقبل على كارثة إن لم تتدخل الحكومة بشكل جاد لتطبيق القانون.

وأكد الحربي تأييد المتحدة للتأمين لأي قرار يحفظ حقوق الشركات والمؤمن عليهم ولكن المهم التطبيق، منوهاً بعدم وجود متابعة رقابية في هذا الصدد.

حرب الأسعار

وقال الرئيس التنفيذي والخبير الاكتواري في شركة الكويت للتأمين سامي شريف ان اشكالية السوق هي حرب الاسعار وسبق ان تحدثنا واكدنا اننا لن ندخل في هذا الموضوع وذلك لان الشركة تعمل بشكل صحيح على ان تكون الاسعار منافسة دون ان تكون هناك تنازلات للاستحواذ على السوق .

واضاف شريف اننا دعونا منذ فترة طويلة ان تكون هناك هيئة لمراقبة قطاع التأمين وتضم كوادر على أعلى مستوى لتقوم بالرقابة على شركات التأمين بالطريقة التي تتماشى مع كل دول العالم المتقدمة، مشددا على انه لابد أن يتم التأمين على كل شيء له قيمة مالية ومعرض لاي نوع من المخاطر ولابد ان يكون هناك تأمين وهذا امر طبيعي مطبق في كل دول العالم.

وقال انه ليس هناك أسس للتسعير ويتحكم السوق بالسعر وصرف الأقساط المكتسبة، وليس للاكتواري دور في التسعير وحساب الاحتياطات، كما تقوم شركات ببيع تأمين السيارات ضد الغير بسعر غير مدروس.

وعن غياب الوعي التأميني اوضح شريف انه ليس بالقدر الكافي بل الناس تلجأ اليه عندما يكون اجبارياً مثل تأمين السيارة والصحي ولكن التأمينات الاختيارية فالكثير يبتعد عنها. وزاد شريف ان الكويت مازالت اسلم من المناطق الكثيرة في العالم حتى في المنطقة ولكن المشكلة في كثرة عدد شركات التأمين التي تصل الى 40 شركة وهذا عدد كبير جدا ولا يخضعون لقواعد الحسابات الاكتوارية الصحيحة لافتا الى ان هذا الامر يؤدي الى ظهور ممارسات مؤذية لصناعة التأمين والشركات التي تعمل بالقطاع والناس المؤمنة لديها ولذا فالرقابة ضرورية جدا .

واقترح شريف عدداً من الحلول لتعديل الأوضاع في سوق التأمين ووضع حلولاً شبيهة بالحلول التي اعتمدت في الإمارات والسعودية، وذلك على مستوى الجهات الرقابية وشركات التأمين، ومنها تعيين خبرات للقيام بالأعمال الرقابية والقيام بتفتيش ميداني على الشركات ووضع حد أدنى لأسعار تأمين السيارات والتأمين الصحي بناءً على دراسات اكتوارية وفرض لوائح تنفيذية على الشركات للقيام بالتسعير وحساب الاحتياطات على أسس سليمة.

وذكر أن من بين الحلول الأخرى تعزيز دور الاتحاد في الاتفاق على حد أدنى للأسعار والمطالبة الجدية بتعديل أقساط تأمين السيارات ضد الغير.

فقدان الثقة

ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة زمزم للتأمين التكافلي فضل السعدون ان اوضاع شركات التأمين بالكويت خطير جدا ويجب التدخل فورا لوقف ما يحدث من فقدان الثقة في شركات التأمين لدي الغير وفرض اجراءات صارمة على كل شركة لا تلتزم بتطبيق القوانين ولا تلتزم بالوفاء بما عليها من حقوق للغير.

وشدد السعدون على انه منذ تأسيس الشركة عام 2017 اتخذنا قرارا بعدم اصدار المسؤولية المدنية للشركات والمكاتب الغير ملتزمة لافتا الى اننا نسير على الطريق الصحيح بعدم الانسياق خلف الاسعار الغير فنية والغير مهنية والاسعار المحروقة التي تسبب ضياع حقوق المؤمن عليهم.

أسعار غير منطقية

وأشار مدير عام شركة الراية المتحدة لوساطة التأمين عيد الشهري الى أن اكبر مشكلة هي استمرار شركات التأمين المفلسة في اصدار الوثائق. وهي الشركات التي لا توجد لديها السيولة المالية الكافية لتغطية تكلفة الأضرار التي قد تصيب العميل عند الحوادث، مبيناً أنها تقدم اسعار وثائق التأمين بسعر منخفض جداً، وهو سعر غير منطقي ولا يغطي التكاليف المحتملة حيث لا يدرك العميل مسيرة الشركة في عدم الدفع وسداد التزامها للتعويض ومع ذلك يتخذ قراره بشراء الوثيقة الأرخص،وهو ما يسبب زيادة المشكلة بسبب حصول الشركة المفلسة على اكبر حصة سوقية.

ولفت الشهري إلى أن من الأضرار التي شهدها قطاع التأمين تأتي نتيجة انخفاض حجم الاعمال بشكل عام، بسبب التنافس الغير متكافئ من بعض الشركات والتي تغري العميل للسير خلف شراء الوثيقة الأرخص دون الانتباه للعواقب منوهاً إلى أن الوسيط يجد صعوبة في شرح الإشكالية فضلا عن ذلك هناك أيضاً المنافسة من الأفراد الغير رسميين، حيث تعطي شركات التأمين عمولة لأشخاص غير مرخصين بسبب حاجة شركة التأمين للعملاء وبسبب ذلك يحصل الوسيط الغير مرخص على العمولة ثم يختفي وهو ما يجعل العميل يعاني عند الحاجة للتعويض

وذكر أن من ضمن التحديات التي تعوق صرف التعويضات أن الشركات المفلسة تماطل حتى بصورة كبيرة لتتهرب من سداد التزامها، وتدفع العميل للاتجاه للقضاء الذي يأخذ سنوات لتعويض العميل وهي ايضا إشكالية تواجه القضاء أيضاً حيث يزيد عدد القضايا في اروقة المحاكم وتتحرك ببطء مما يؤخر حصول العميل على أمواله المستحقة. ويقترح الشهري ضرورة وضع نظام تقييم لشركات التأمين، وهو كنظام التصنيف الائتماني للبنوك ويتم نشره بشكل واضح مطالباً شركات التأمين تقديم كشف بحساباتها لدى البنوك بشكل دوري بحيث يتضمن نسبة التعويضات التي تدفع من غير المحاكم. وبين ان المقترح الثاني هو جعل التأمين الشامل اجبارياً والغاء تأمين ضد الغير وهو ما يجعل اسعار التأمين الشامل تنخفض نسبياً وعليه يجب وضع الية للتعويض والتصليح بدون اللجوء الى المخفر او المحقق او المحكمة.

وقال إن تنظيم سوق الوساطة واشتراط وجود الوسيط في العمليات التأمينية المهمة، اذا ان الوسيط يستطيع القيام بدور المحايد وتوفير معلومات تساعد العميل مع ضرورة وقف الوسطاء الأفراد من العمل بالسوق بسبب سعيهم للربح فقط وعدم توفير خدمة متابعة التعويضات لاحقاً.

