مال وأعمال

قال عبد الرحمن السويدان الرئيس التنفيذي لشركة وثاق للتأمين التكافلي- إن مشكلة المضاربات بالأسعار في سوق التأمين المحلي، باتت «أزمة حقيقية» تعاني منها الشركات وستنقلب شرورها حتماً على العميل، خاصة في ظل المنافسة القوية والعشوائية والتي احدثت نوعا من الفوضى في السوق. وبرأينا فإن هذه المشكلة نتجت من جراء عمليات تأسيس الشركات، التي تمت دون وعي كامل بتأثيرها السلبي على القطاع، حيث أصبح السوق مزدحما بالشركات التي أصبح الكثير منها يهتم بتسويق المنتجات التأمينية دون مراعاة جودتها مما ادى إلى تدني مستوى تلك الخدمات والذي عرض العديد من الشركات إلى مخاطر عالية، كما أستغل العملاء هذه الفوضى لصالحهم بشكل غير مدروس. ومن الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة، الإشراف الحكومي المتخصص على الاسعار والتغطيات، وزيادة التوعية لدى المستهلكين بشأن عدم التقدم بمعلومات زائفة خلال التأمين، إضافة إلى ضرورة التعاون الممنهج بين شركات التأمين والذي يمنع المؤمن عليهم الانتقال من شركة تأمين الى أخرى في حالات التعويضات، وغيره من الآليات والاجراءات المدروسة والتي تسعد في تنظيم أنشطة التأمين. أما بخصوص عدم اقرار وانشاء هيئة تنظيم والرقابة على قطاع التأمين، فإن التأخر فيه سيزيد من متاعب السوق والشركات، وسيزيد من فوضى المنافسة وتدني مستوى الخدمات، لذا فمن الضروري الاسراع بتنفيذ هذا القرار الذي سيعيد للسوق توازنه، حيث أن وجود هيئة مستقلة تعنى بشؤون القطاع، سيحد من تراخيص الشركات، ويزيد من مستوى الوعي لدى العملاء والوسطاء، ويضع ضوابط للأسعار والتغطيات التأمينية، إلى جانب مراقبة آليات الاكتتاب من خلال مكتب وزاري متخصص، فضلا عن وجود الرقابة على تطبيق القانون والالتزام به.وحول عدم وجود تأمين على الممتلكات الحكومية، فإننا ندعو في هذا الصدد إلى تأمين كافة الممتلكات الحكومية والاصول البشرية والمشاريع والفعاليات الدائمة، حيث أن قيام الحكومة بتأمين مشاريعها ومنشآتها وفعالياتها سيزيد من نشاط السوق ومن أداء الشركات، ومن مستوى الخدمات التأمينية المقدمة، كما أنه سيفتح المجال للمزيد من الابتكار في المنتجات، مما ينعكس إيجابيا على القطاع ويزيد من قوته وتطوره، كما أنه سيقلل من كلفة المخاطر المحتملة التي قد تتحملها الحكومة جراء المخاطر. أما عن ضعف الوعي بالتأمين، فإن هذا الأمر يشكل أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع، حيث أن المستهلكين سواء كانوا أفرادا او مؤسسات لا يمتلكون الوعي الكافي بأنواع التغطيات التأمينية المتوفرة وأنواع وثائق التأمين التي من الممكن الاستفادة منها في جوانب كثيرة من حياتهم لحمايتهم وحماية مصالحهم ومواردهم. وفي هذا الجانب يتطلب تخصيص ميزانيات كافية لتوعية الوسطاء والمؤمن عليهم، إضافة لوضع برامج تعليمية والعمل على تشجيع المعاهد والمؤسسات والكليات التربوية لزرع مبادئ التأمين وأنواعه.

