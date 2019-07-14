مال وأعمال

قال الأمين العام لاتحاد شركات التأمين عادل الرميح أن الأضرار التي اصابت قطاع التأمين من قبل الشركات المتجاوزة والتي تخالف تقاليد واعراف السوق المتبعة والمنظمة فيما بينها تتطلب تدخلاً من الجهات الرسمية لوقف تجاوزاتها التي تضر بقطاع التأمين لافتاً إلى أن ابرز التحديات التي تضر بسوق التأمين في الكويت تتعلق في وثيقة التأمين الإجبارية ضد الغير للسيارات حيث تشكل نسبة 70% من حجم الوثائق التأمينية وهي الأكثر انتشاراً والأخطر في الالتزام والتعويض.

وبين أن هناك تعرفة تم تحديدها للوثائق بقرار وزاري إلا أن بعض الشركات تتلاعب بخفض التعرفة لتستحوذ على حصة سوقية اكبر من تسويق وبيع الوثائق وهي خطوة محفوفة بالمخاطرة والمجازفة خصوصا في حال تحملت اضرار تعويض حوادث قد تصبح ضخمة في المستقبل نتيجة لحجم الإصابات التي قد تمثل اصابات خطيرة اوعاهات أو أخطر من ذلك مما يستدعي ضرورة تحسين عمل هذا القطاع.

واشار الرميح إلى ان من ضمن التحديات ما يتعلق بالبرامج الصحية «التأمين الصحي العادي» حيث تواصل بعض المراكز والمستشفيات الصحية المغالاة في الفواتير وهو ما يتطلب ضرورة تدخل الوزارة لوضع الضوابط منعا للتجاوزات والإضرار بالشركات

وحول التأمين الصحي للمتقاعدين فقد تم رفع معدل الخدمات والتوسع بها للمتقاعدين والوزارة معنية بالتغطيات ولذا تقل التحديات في هذا الجانب.

هيئة تأمين

وبين أن قانون التأمين صدر في ستينيات القرن الماضي، وخلال الفترة الماضية ظهر كثير من الأدوات التأمينية، كما تغيرت آليات التأمين، موضحا أنه لا يوجد نص قانوني لتلبية رغبات القطاع لذلك نتمنى الإسراع في تعديل القانون، مضيفا أن سوق التأمين كبير، وحجمه أيضا كبير لدى القطاع الخاص.

وحول فكرة إنشاء هيئة التأمين، قال الرميح أن الأمر مازال قيد الدراسة، موضحا أنه بعد إعداد القانون والانتهاء منه ستظهر الصورة الخاصة بسوق التأمين واضحة.

ولفت إلى أن هذا الأمر موجود على أجندة مجلس الامة معربا عن أمله في أن يتم تسريع اصدار تشريع جديد خلال العام الحالي في هذا الشأن، موضحا أنه بتضافر جهود العاملين في قطاع التأمين مع وزارة التجارة سيتم إيجاد طريق للوصول إلى الهدف، معتبرا هذا المؤتمر هو البداية.

وذكر أن مطالب شركات التأمين تتمثل في تنظيم السوق بشكل ملح، وهو ما يتم السعى إليه من خلال القانون الجديد وإنشاء الهيئة، مضيفا أن مسودة القانون عرضت على الجهات المختصة وطالبنا بإعادة صياغة بعض المواد.

