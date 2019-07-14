مال وأعمال

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 21 سنتا ليبلغ 67?50 دولاراً مقابل 67?71 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية استقرت أسعار النفط أمس مع تجاذب السوق بين هبوط انتاج الخام الأميركي في خليج المكسيك بأكثر من النصف بسبب عاصفة استوائية وبين مخاوف من فائض في الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة. وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 66?72 دولاراً كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا ليصل الى مستوى 60?21 دولاراً.

