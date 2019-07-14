loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الخام الكويتي انخفض لـ 67.50 دولاراً


انخفض سعر برميل النفط الكويتي 21 سنتا ليبلغ 67?50 دولاراً مقابل 67?71 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.   وفي الأسواق العالمية استقرت أسعار النفط أمس مع تجاذب السوق بين هبوط انتاج الخام الأميركي في خليج المكسيك بأكثر من النصف بسبب عاصفة استوائية وبين مخاوف من فائض في الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة.  وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 66?72 دولاراً كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا ليصل الى مستوى 60?21 دولاراً.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة