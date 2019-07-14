مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال ان قطاع التأمين يعاني من العديد من المعوقات التي تهدد استقراره وتقف امام تطوره ومن أهم هذه المعوقات أولا: غياب هيئة الرقابة والاشراف المسؤولة عن تنظيم عمل قطاع التأمين في معظم دول العالم الأمر الذي أدى الى ضعف في أداء سوق التأمين الكويتي لذلك نناشد الحكومة أن تقدم دعمها للقطاع التجاري من خلال الاستعجال في إنشاء هيئة الرقابة والاشراف على التأمين حيث ان وجود هيئة رقابة واشراف تنظم أعمال السوق هي من اهم شروط نجاح هذا القطاع، خاصة ان الاموال المتجمعة لدى أرصدة شركات التأمين هي ليست أموالاً خاصة بالمساهمين فقط بل خاصة بحملة الوثائق لذلك لا بد من حمايتهم من خلال هيئة الرقابة والاشراف.

واضاف العتال ان ثاني المعوقات التي تهدد القطاع هي أزمة الاستردادات بين شركات التأمين للأسف هذا الامر هو من أهم المشكلات التي مازال قطاع التأمين يعاني ويئن منها حيث إن بعض الشركات لا تلتزم بدفع الاستردادات التأمينية فيما بينها فهناك أرصدة كبيرة بين شركات التأمين وذلك لطبيعة العلاقة التأمينية بينها وعلى سبيل المثال وثيقة ضد الغير وهي الوثيقة التي تحل شركة التأمين نيابة عن المؤمن له حيث ان المؤمن يؤمن ضد أخطار الغير فتكون هناك تعويضات على الشركة في حال وقوع الخطر اضافة الى وجود احكام قضائية تدفعها الشركة وتستردها من الشركات الزميلة.

وزاد انه تجدر الاشارة الى انه من بين الاستردادات بعض الأموال الناتجة ايضا عن الاقساط التأمينية المتعلقة بالحدود وبذلك يمكننا القول ان المبالغ المترصدة بين الشركات تمثل النوعين اولا الاحكام القضائية والتعويضات وثانيا الاقساط المتعلقة بالحدود الامر الذي دفع ببعض شركات التأمين الى رفع دعاوى قضائية ضد بعضها للمطالبة بهذه الاستردادات في حال عدم السداد الأمر الذي أدى الى ضعف العلاقة بين الشركات وانهيار بعض الشركات التي تدفع عن غيرها ولا تسترد خاصة ان القضايا في المحاكم تأخذ وقتاً واكرر لو كانت هناك هيئة رقابة لاستطاعت تنظيم هذا الامر ووضع التشريعات والقوانين التي تحد من هذه المشاكل .

أما عن ثالت المعوقات فأوضح العتال أن ارتفاع عدد شركات التأمين مقارنة بحجم السوق الأمر الذي يؤدي الى المنافسة السلبية بين هذه الشركات والتوجه الى سياسة حرب الاسعار لرفع الأقساط التأمينية الامر الذي ادى الى انخفاض الاسعار بطريقة غير منطقية وغير مبنية على اي أساس علمي فهناك ما يقارب 40 شركة تأمين تنافس على حجم أقساط يقارب نصف مليار دينار مع اضافة أقساط مشروع عافية، ويعتبر هذا العدد ضخماً جدا مقارنة مع دول مجاورة مثل السعودية حيث تبلغ أقساطها ما يقارب 50 مليار دولار وعدد الشركات المتنافسة في السوق أقل بكثير من الشركات في السوق الكويتي.

واختتم العتال تصريحه لـ «النهار» ان رابع المعوقات هو ضعف ثقافة التأمين حيث ان هذا القطاع لم يحظ بالدعم الحكومي الذي يستحقه من قبل الدولة لذلك أرى أن قطاع التأمين يحتاج الى الدعم المباشر من الحكومة من خلال فرض التأمين على ممتلكات الدولة وموظفيها ومنتسبيها مثل الداخلية والصحة والاطفاء، وغيرها من الجهات الحكومية كما هو معمول به ببعض القطاعات المهمة في الدولة مثل القطاع النفطي المؤمن عليه بالكامل وقطاع الطيران اضافة الى تأمين «عافية» للمتقاعدين، مشددا على ان التأمين الاجباري لقطاعات الدولة هو انطلاقة لتعظيم دور قطاع التأمين في الكويت.

