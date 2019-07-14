مال وأعمال

أكد خبراء ان أهم التحديات التي تواجه تلك الصناعة التأمين في السوق الكويتي وفي مقدمة هذه المثالب ما يلي:

1 - ضعف الوعي بالتأمين حيث يعاني القطاع من قلة الوعي التأميني لدى المواطنين والمقيمين.

2 - شركات تأمين متعثرة في سداد التزامات تخص وثائق لشركات أخرى في السوق.

3 - تفريخ شركات بلا دراسة جدوى لحاجة السوق أو للكيان ذاته، حتى إن شركات استنفذت رؤوس أموالها ولم تجد فرصة تشغيلية ولجأت إلى سياسة حرق الأسعار بلا أسس تنافسية.

4 - شركات تفتقر للملاءة المالية وأبسط معايير الحصافة.

5 - السوق يعتمد على اتفاقات بين الشركات يطلق عليها اسم «اتفاق جنتلمان» لتجنب حرق الأسعار، نظرا لعدم وجود قانون أو هيئة مستقلة.

6 - القانون رقم 24 لعام 1961 لم يبسط النفوذ الرقابي على معيار الملاءة المالية لشركات التأمين.

7 - السوق يتضرر من قرارات جهات رقابية أخرى لقطاعات مالية ومصرفية دون وجود مظلة لقطاع التأمين يتم التنسيق معها أو تحمي مصالحه.

8 - القطاع يعاني من ندرة الكوادر التأمينية وندرة البرامج التدريبية الخاصة بتأهيل العاملين بالقطاع.

9 - المنافسة السلبية نتيجة لازدياد عدد شركات التأمين وازدادت حدة المنافسة وخصوصا بالأسعار اضافة الى ان عدم وجود دراسات إكتوارية تحدد الحد الادنى للأسعار بصورة فنية نجم عنه انخفاض سريع وحاد في الاسعار وفي حالات ملحوظة يتم التسعير باقل من الحد الادنى للسعر الفني والتشغيلي.

10 - عدم إقرار مذكرة لسلوكيات المهنة الملزمة حيث ان السوق بحاجة الى سلوكيات اقرار مذكرة لسلوكيات المهنة والملزمة لجميع العاملين بقطاع التأمين مما له الاثر الايجابي على تطوير القطاع لما فيه مصلحة حملة الوثائق والشركات والوسطاء.

11 - قرار البنك المركزي بمنع البنوك من تقديم وبيع المنتوجات التأمينية والذي ادى الى الاضرار بشركات التأمين العاملة ومنعها من تطوير المنتوجات الخاصة بهذا النوع .

12 - الاعتماد على اعادة عملية التأمين الخارجية حيث يعتمد القطاع على تنفيذ عمليات الاعادة على معيدين بالخارج ما يؤدي الى زيادة ميزان المدفوعات.

13 - عدم وجود تأمين على الممتلكات الحكومية حيث ان الحكومة لا تقوم بالتأمين على ممتلكاتها بشكل عام.

14 - عدم وجود بيانات دقيقة ومنتظمة حيث ان السوق يفتقد الى توفر المعلومات الدقيقة والمنتظمة التي تمكن متخذي القرار من دراسة السوق بصورة علمية ومهنية.

15 - تدني قيمة التعرفة الموحدة لإصدار الوثائق بما لا يتناسب مع السقف المفتوح للتعويضات. التعقيد الاداري في آلية متابعة الحوادث واستخراج الاحكام وما يترتب عليه من تعطيل لمصالح الشركة .

16 - عدم وجود قواعد بيانات مشتركة للتعرف على تاريخ العملاء ومدى التزامهم المروري ليتم مكافأة او محاسبة العملاء كلا حسب سلوكه في قيادة المركبات.

