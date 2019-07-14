مال وأعمال

أكد نائب رئس قطاع المبيعات والتوزيع والاكتتاب في شركة وربة للتأمين خالد صلاح المطوع على انه رغم قرارات التنظيمية لوزير التجارة نحو بعض الشركات لا تلتزم باليات سوق التأمين الا ان غياب هيئة تقوم بضبط نشاط سوق التأمين في الكويت والجهود والتي تبذلها وزارة التجارة هي جهود تؤثر على المدى القصير فقط، نحتاج الى تغييرات وخطط استراتيجية طويلة المدى تغير شكل سوق وثقافة التأمين في الكويت.

وعن اثار سلبيات المضاربات على الشركات الملتزمه في القطاع رأى المطوع انها تؤثر بشكل كبير على المبيعات وعلى أسعار الوثائق، من المعروف أن سعر وثيقة التأمين ضد الغير محدد وهو اساسا منخفض بشكل كبير عن ما يجب ان يكون عليه اكتواريا بالتالي الالتفاف على هذا يسبب ضرراً كبيراً لشركات التأمين الملتزمة، المشكلة الأخرى ان هذه الشركات تسعى الى تحقيق ربح سريع على حساب قدرتها على دفع التعويضات خاصة ان هناك حسابات اكتوارية مرتبطة بالموضوع وهذه الشركات لا تلتزم بهذه المعايير اطلاقا مما يؤدي الى تضرر حامل الوثيقة في المقام الأول حين يتفاجأ بمماطلة الشركات له وقت التعويض. وشدد المطوع على ضرورة سرعة تأسيس هيئة عليا للتامين لتنظيم القطاع باعتباره مطلباً مستحقاً وضرورياً جداً وفي الواقع نحن في الكويت متأخرون عن بقية دول الخليج في هذا المجال وادارة التأمين في وزارة التجارة تواجه وقتا عصيبا في الرقابة على 40 شركة تأمين في السوق، فوجود جهة مستقلة يقودها متخصصون وذوو خبرة ضروري جدا لمواجهة مثل هذه الاشكالات والارتقاء بالسوق الكويتي خاصة ان سوق التأمين يلعب دوراً بارزاً في رؤية صاحب السمو حفظه الله فيما يتعلق برؤية الكويت 2035.

