مال وأعمال

أشار تقرير شركة Ofeed الى ان الدولار الأميركي شهد تذبذباً في تداولاته خلال الأسبوع الماضي في ظل تزايد التوترات في الأسواق بعد محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأميركي التي زادت من المخاوف. مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من ست عملات رئيسية سجل أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع خلال الأسبوع الماضي عند 97.18 وأدنى مستوى عند 96.39. محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في 18-19 يونيو الماضي، أظهر أن العديد من أعضاء البنك صرحوا عن رغبتهم في خفض سعر الفائدة إذا ما استمرت المخاطر وعدم الاستقرار الواضح في الشأن الاقتصادي، مسببة بذلك مزيداً من الضغوط على الدولار الأميركي. انقسم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حول تخفيض سعر الفائدة خلال اجتماعهم والمستمر لمدة يومين في منتصف شهر يونيو، حيث صوت البعض الى اختيار سياسة نقدية أكثر سهولة. أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي «بأن الاحتكام الى سياسة نقدية متكيفة قد تكون ضرورة في المدى القريب، في ظل شواهد ملموسة بتحسن الأوضاع الاقتصادية». وكشف محضر اجتماع السياسة النقدية أن تخفيض سعر الفائدة على المدى القريب له ما يبرره من منظور إدارة المخاطر لأنه «يمكن أن يساعد في تخفيف آثار الصدمات السلبية المحتملة في المستقبل على الاقتصاد». كما صرح العديد من المسؤولين في محضر المجلس بأن مخاطر التضخم ليست هي السبب الوحيد لخفض سعر الفائدة خاصة وأن المستهدف تخفيض نسبة التضخم الى 2 %. وفي نفس الإطار فقد صرح «جيروم باول» رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي صرح خلال شهادته أمام الكونجرس الأميركي اليوم بأن الوضع الاقتصادي لم يتحسن منذ اجتماع يونيو الماضي. وفي اليوم الثاني من شهادة باول امام الكونجرس الأميركي أشار إنه يتوقع المضي قدمًا في العديد من مشاريع تخفيف القواعد المهمة للبنوك هذا الخريف. وقد ساعدت هذه التصريحات على تعافي الدولار الأمريكي بعض الشيء مقابل العملات الرئيسية مجدداً.

تدهور اليورو

قامت المفوضية الأوروبية بتخفيض توقعات النمو والتضخم لمنطقة اليورو، وصرحت أن عدم اليقين ينتج عن السياسات التجارية الغير مستقرة للولايات المتحدة الأميركية ويقوم بدوره في تشكيل خطر كبير على المنطقة. شهدت منطقة اليورو تخفيضات في تقديرات النمو التضخم، وصرحت أن عدم اليقين اذي ينتج عن السياسة التجارية الغير مستقرة للولايات المتحدة الأميركية يقوم بدوره في تشكيل خطر كبير على المنطقة. صرح الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي أن الأسعار سوف تنمو بدرجة أقل مما كان متوقعاً لها، مما سوف يدفع معدل التضخم إلى نقطة تبعد بكثير عن هدف البنك المركزي الأوروبي وهو الإقتراب من 2%. من جانبها كانت قد أكدت اللجنة أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتباطأ هذا العام في منطقة اليورو، لينخفض بذلك من 1.2% إلى 1.9% وذلك بالمقارنة بعام 2018. أرجعت المفوضية الخطر التي تتعرض إليه منطقة اليورو إلى حالة عدم اليقين التي ترتفع كل يوم عن سابقه بشأن السياسة التجارية للولايات المتحدة الامريكية، حيث تستمر واشنطن في تهديداتها بشأن التعريفات الجمركية العقابية على مجموعة كبيرة من منتجات الاتحاد الاوروبي. أشارت اللجنة أن التوقعات الاقتصادية الضعيفة ساهمت بشكل كبير في تعديل توقعات التضخم بشكل سلبي، لتتراجع إلى نسبة تقترب من 1.3% لهذا العام، بعد ما كانت 1.4%. يُذكر أن التوقعات لهذا العام تتوافق بشكل كبير مع نظيرتها للبنك المركزي الأوروبي، ولكن إذا نظرنا إلى توقعات عام 2020، سنجد أن توقعات المفوضية الأوروبية أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.4% في أحدث توقعاته التي صدرت في شهر يونيو. مما قد يُعطي هذا للبنك المركزي سبباً للاستمرار في سياسة التحفيز الجديد. هذا قد عانى اليورو في تداولاته خلال الأسبوع الماضي أيضاً ولكنه استطاع أن يغلق على ارتفاع بعد أن انخفض مطلع الأسبوع وسجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار عند 1.1193 قبل أن يرتفع ويسجل الأعلى عند 1.1285.

الين الياباني

استطاع الين الياباني أن يرتفع مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير، ليحقق أعلى استفادة مقارنة مع غيره من العملات الرئيسية من التذبذب الذي شهده الدولار الأميركي بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة وتراجع معدلات النمو. زوج الدولار مقابل الين الياباني انخفض خلال الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوى عند 107.86 وكان قد سجل الزوج مطلع الأسبوع أعلى مستوى منذ ستة أسابيع عند 108.99. ارتفاع مستويات الين الياباني جاءت في ظل تزايد المخاوف بشأن مستقبل توقعات النمو والتضخم في الولايات المتحدة بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي خلال شهادته مقابل الكونجرس الأميركي. وهو ما دفع الأسواق إلى اللجوء إلى الين الياباني كملاذ آمن.

