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مال وأعمال

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تأرجح الذهب وصعود النفط


شهدت تحركات الذهب تذبذبات كبيرة حيث ارتفعت الأسعار مرة أخرى بالقرب من المستوى الأعلى منذ ستة أشهر في الأسبوع الماضي بعد أن وجدت الدعم قرابة مستوى 1385 دولاراً للأونصة.
هذا الأسبوع، من المحتمل أن تظل حركة الذهب معتمدة على الاتجاه العام في الأسواق وبشكل محدد على تحركات الدولار الذي تراجع بنهاية الأسبوع المنصرم.
أما فيما يتعلق بالنفط، فقد واصلت أسعار النفط أدنى ارتفاعها في الأسبوع الماضي مع إخلاء منصات النفط في خليج المكسيك قبل العاصفة، في حين سلط حادث مع ناقلة بريطانية في الشرق الأوسط الضوء على التوترات المستمرة في المنطقة.
أيضا تقرير الحكومة الأمريكية الذي صدر الأسبوع الماضي قد أشار إلى انخفاض كبير في مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 9.499 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو، مما زاد عزز من ارتفاع أسعار النفط.
تجدر الاشارة أنه في حالة ارتفاع المخاوف المتعلقة بتعثر النمو الاقتصادي العالمي خاصة بعد صدور بيانات النمو الصينية فمن المحتمل أن تعود أسعار النفط تحت الضغط السلبي مرة أخرى.


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