مال وأعمال

أعلنت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية عن توقيع عقد مع شركة سموثي فاكتوري، إحدى الشركات الأمريكية الكبرى في مجال الاغذية والوجبات الصحية والعصائر ، تحصل بموجبه شركة طفل المستقبل على حقوق التشغيل الحصري لهذه العلامة التجارية. هذا ما صرحت به الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة في الشركة رشا خالد الغنيم.

وأضافت « إن التوسع في قطاع الأغذية يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لشركة طفل المستقبل التي تهدف إلى خلق التكامل في الخدمات المقدمة للعائلة». وقد وقع عقد الاتفاق عن شركة طفل المستقبل رشا خالد الغنيم ووقعه عن الجانب الآخر جيمس فيلسانا مالك شركة سموثي فاكتوري.

وعن هذا الاتفاق اعربت رشا الغنيم عن سعادتها وان التعاقد مع هذه الشركة يعد تحولاً جديداً كشركة ترفيهية عائلية، والدخول في اتفاقات مع أطراف تتمتع بمصداقية وثقة وعراقة في هذا المجال من عشرون عاماً ومتواجدون في اكثر من 20 دولة حول العالم.

واكدت الغنيم انه قد بدأ التفاوض مع الشركة المذكورة للحصول على حقوق التشغيل الحصري لهذه العلامة التجارية في الكويت، واستطاعت في ان تحقق التميز وخلق منظومة متكاملة والتوسع في تقديم الخدمات الغذائية المكملة، وتقديم منتج غذائي صحي وطبيعي ملاءم لكل الأذواق، كما أنه يعد من أفضل مايمكن أن يقدم للأطفال ولطلبة المدارس في جميع المراحل العمرية كونها عصائر طبيعية ووجبات وسلطات صحية تعتمد على مواد طبيعية ونقية.

