مال وأعمال

أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، أن ذراع إدارة الأصول البديلة «جلوبل كابيتال مانجمنت» قد اتمت بنجاح تخارجاً جزئياً من حصة مسيطرة في شركة جاسم للنقليات والمناولة في الكويت.

وقالت «غلوبل» انه تم إنهاء عملية التخارج بنقل ملكية 60% من شركة جاسم للنقليات والمناولة، التي تمتلكها صناديق جلوبل للملكية الخاصة وعائلة بودي، إلى شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (القرين) وشركاتها التابعة. وبموجب هذه الصفقة، بلغت حصة التخارج لكل من صندوق جلوبل للاستحواذ الكامل وصندوق جلوبل القناص 2 نسبة 25.3% و 10.7% من رأسمال الشركة على التوالي. وقد لعب فريق الاستثمارات المصرفية في جلوبل، بالتعاون مع إيرنست ويونغ، دور المستشار للأطراف البائعة.

علق سليمان الربيِّع، الرئيس التنفيذي في جلوبل ورئيس مجلس إدارة شركة جاسم للنقليات والمناولة على هذا التخارج: «نحن سعداء للغاية بإكمال التخارج الجزئي من شركة جاسم للنقليات والمناولة والتي تعد من الشركات المميزة في محفظة استثمارات الملكية الخاصة. وقد قام فريقي جلوبل وبودي بتحويل هذه الشركة بنجاح على مدار السنوات الخمس الماضية لتكون رائدة في مجال اعمالها. وبعد هذا التخارج الجزئي الناجح، تستعد الشركة لطرح عام أولي والإدراج في بورصة الكويت، ونحن على ثقة من أن التزام وخبرة شركة القرين ستوفر لها الدعم والتوجيه اللازمين لمواصلة النمو».

وأضاف: «نتوقع توزيع العوائد من هذه الصفقة على العملاء المستثمرين في صناديق الملكية الخاصة في الربع الثالث من العام الحالي. خلال السنوات الماضية، أظهر فريق جلوبل للملكيات الخاصة قدراته في إدارة الأصول وتنميتها والتخارج منها عبر قطاعات متنوعة وفي ظروف السوق الصعبة».

بدوره علق عادل كوهري، الرئيس التنفيذي لشركة جاسم للنقليات والمناولة قائلاً: «نشكر جلوبل وعائلة بودي على دعمهم المتواصل وقراراتهم وتوجيهاتهم التجارية التي وضعت الشركة على طريق النمو للوصول إلى المستوى الحالي».

وقال تشاندريش بهات، شريك في فريق إدارة أصول الملكية الخاصة لدى جلوبل: «إن الوضع التنافسي والمركز المالي القوي وخلو الميزانية من أية ديون مع القدرة القوية على توليد التدفقات النقدية بالإضافة إلى الأساس المتين للنمو المستقبلي يجعل من شركة جاسم للنقليات والمناولة شركة مهيأة للاكتتاب العام الأولي».

