مال وأعمال

أعلنت «إيمرسون» (Emerson)، عن إتمامها عملية الاستحواذ على قسمي البرمجيات والأتمتة في شركة «زيدي» (Zedi). ومن خلال إضافة منصة التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (SCADA) التابعة لشركة «زيدي» إلى محفظتها، ستتمكن «إيمرسون»، من مساعدة شركات إنتاج النفط والغاز على زيادة الإنتاج وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال عمليات المراقبة والتحكم وتحسين الأداء القائمة على التقنية السحابية.

وقال لال كارسانبهاي، الرئيس التنفيذي لقسم حلول الأتمتة في شركة «إيمرسون»: «في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة في العالم، فإن مساعدة عملائنا في سوق النفط والغاز على زيادة الإنتاج وتعزيز الأداء التشغيلي يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا. وسنتمكن من خلال محفظتنا الواسعة من تقنيات الأتمتة، من مساعدة العاملين في هذا القطاع على تجاوز الديناميات المتغيرة للسوق وتخطي التحديات التشغيلية. كما ستعزز عملية الاستحواذ على قسمي البرمجيات والأتمتة في شركة «زيدي» من قدرتنا على مساعدة العملاء للاستفادة من أحدث التقنيات في مجال النفط والغاز».

من جانبه، قال جيم نيكويست، رئيس المجموعة في قسم الحلول والأنظمة لدى «إيمرسون»: «تواجه شركات إنتاج النفط والغاز اليوم تحديات تتعلق بتحقيق أهداف الإنتاج مع ضبط التكاليف، وتبحث هذه الشركات عن فرص لتحويل عملياتها وجعل فرق عملها أكثر فاعلية من خلال الحلول الرقمية مثل التحليلات والحلول النقالة. وستعزز عملية الاستحواذ من محفظتنا وقدرتنا على مساعدة عملائنا على تحقيق أعلى مستويات الأداء من خلال تقنيات إنترنت الأشياء الصناعية».

